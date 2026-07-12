Decretan feriado para esta semana después de la victoria de Argentina: dónde y cuándo no se trabaja

Decretan feriado para esta semana después de la victoria de Argentina. Foto: REUTERS

Después del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, un grupo de ciudadanos recibieron grandes noticias ya que disfrutarán de un merecido descanso. Mientras palpitan la semifinal contra Inglaterra, que se jugará el miércoles 15 de julio a las 16:00, varias localidades tendrán feriado el día posterior.

El partido frente al seleccionado europeo, donde los de Lionel Scaloni buscarán el ansiado pase a la final de la Copa del Mundo, tendrá como imponente escenario el Mercedes-Benz Stadium ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Qué ciudades tienen feriado el jueves 16 de julio

Miles de trabajadores podrán descansar al día siguiente del encuentro: según el cronograma oficial establecido por el Banco Provincia, el jueves 16 de julio se decretó un día no laborable en múltiples partidos de la Provincia de Buenos Aires debido a sus respectivas celebraciones patronales.

En esa línea, entre las localidades y los municipios que se verán beneficiados por este descanso se encuentran:

Carmen de Areco

General Rodríguez

Zárate

Cañuelas

Chivilcoy

Carlos Casares

Benito Juárez

Las Flores

Necochea

Lobería

Carmen de Patagones

General Villegas

Pellegrini

General Lamadrid

Quiénes no trabajan el jueves 16 de julio

Cabe señalar que el asueto regirá de manera específica para la administración pública municipal y los empleados del Banco Provincia que presten servicios en dichas jurisdicciones.

De esta manera, se le permite a los trabajadores disfrutar del fervor deportivo con total tranquilidad.

Calendario de feriados. Foto: Foto generada con IA

Cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina vs Inglaterra

Argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00hs en el Atlanta Stadium. El ganador de este encuentro se enfrentará en la gran final contra quien salga victorioso del duelo entre Francia y España.

Cuándo es el próximo feriado

De acuerdo con el calendario oficial vigente, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina.

Al coincidir con un lunes, esta fecha generará automáticamente un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes buscan organizar una escapada turística o simplemente descansar.

El feriado tendrá un valor especial para el sector turístico, ya que representa el primer gran descanso nacional después de julio y marca el inicio de una serie de fines de semana largos distribuidos hasta diciembre.

Los feriados que quedan en 2026

Aunque septiembre no tendrá feriados nacionales, los últimos meses del año ofrecerán varias oportunidades para cortar con la rutina laboral y escolar.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Septiembre

No hay feriados nacionales programados.

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Diciembre