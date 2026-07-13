Argentina pidió jugar con la camiseta azul ante Inglaterra: la historia detrás de la casaca que vistió Maradona en México ’86

La AFA solicitó a la FIFA que la Selección Argentina pueda utilizar la histórica camiseta azul en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Foto: Canal26.com | Pinterest; Getty.

La Selección Argentina podría salir a disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 con una camiseta que ocupa un lugar especial en la historia del fútbol nacional. A días de la semifinal frente a Inglaterra, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó un pedido formal ante la FIFA para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pueda vestir la tradicional camiseta azul, la misma que quedó inmortalizada en la victoria sobre los ingleses en el Mundial de México 1986.

No obstante, la resolución no depende de la AFA. Será la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) la encargada de definir este martes cuál de los dos seleccionados será considerado local para el encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y, en consecuencia, qué indumentaria utilizará cada equipo.

La FIFA definirá este martes si la Selección Argentina podrá vestir la camiseta azul en el duelo ante Inglaterra por las semifinales. Foto: REUTERS

Si el organismo aprueba la solicitud, Argentina volverá a enfrentar a Inglaterra con la camiseta alternativa en un duelo mundialista, una imagen que inevitablemente remite a una de las jornadas más emblemáticas de la historia de la Albiceleste.

La AFA busca que Argentina vuelva a vestir de azul

El pedido realizado por la AFA tiene un fuerte componente deportivo y simbólico. Si bien el reglamento de la FIFA establece que la designación del equipo local determina el orden de elección de la indumentaria, las federaciones pueden solicitar autorizaciones especiales cuando existen motivos deportivos o comerciales.

En esta Copa del Mundo, la Selección ya utilizó la camiseta alternativa en el triunfo frente a Jordania, por lo que el plantel conoce esa indumentaria y no sería una novedad desde el punto de vista futbolístico.

Argentina ya utilizó la camiseta alternativa frente a Jordania. Foto: REUTERS

Sin embargo, el peso de la historia es imposible de ignorar. La camiseta azul quedó asociada para siempre a uno de los partidos más recordados de los Mundiales: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, con los dos goles de Diego Armando Maradona, entre ellos “La Mano de Dios” y el considerado por la FIFA como el “Gol del Siglo”.

México 1986: la increíble historia detrás de la camiseta azul

La elección de aquella camiseta no fue una cuestión de marketing ni una decisión planificada con anticipación, sino que todo ocurrió apenas dos días antes del partido.

Carlos Bilardo estaba convencido de que las camisetas azules disponibles eran demasiado pesadas para jugar bajo el intenso calor de Ciudad de México. Según contó años después Rubén Moschella, histórico empleado de la AFA, el entrenador intentó encontrar una solución artesanal.

La historia de la camiseta azul comenzó con una decisión de Carlos Bilardo y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados del fútbol argentino.

“Pidió una tijera, dobló la camiseta y empezó ‘tac, tac, tac’ a hacerle agujeros. Cuando las abrió, tenían unos huecos así”, recordó Moschella en diálogo con ESPN.com.

La improvisación no alcanzó y comenzó una carrera contrarreloj para conseguir nuevas camisetas. Moschella, por su parte, recibió una única instrucción del cuerpo técnico: recorrer la ciudad hasta encontrar un modelo más liviano.

El arquero Héctor Zelada, que jugaba en el América de México y conocía perfectamente la capital, le sugirió dirigirse al barrio de Tepito, famoso por sus mercados. Después de recorrer distintos comercios, aparecieron dos lotes de camisetas azules. Uno era similar al modelo que Bilardo rechazaba, y el otro estaba confeccionado con una tela brillante, mucho más liviana.

Sin embargo, faltaba la aprobación definitiva. Fue entonces cuando intervino Diego Armando Maradona: “Está linda, Carlos. Con esta ganamos”. La frase del capitán terminó inclinando la balanza y esa camiseta quedó para siempre ligada a uno de los encuentros más importantes de la historia del fútbol argentino.

La casaca alternativa quedó inmortalizada tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986 con Diego Maradona como gran figura. Foto: Pinterest.

Un antecedente que también se repitió en Francia 1998

México 1986 no fue la única vez que Argentina enfrentó a Inglaterra con la camiseta alternativa. Doce años después, en los octavos de final del Mundial de Francia 1998, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella también utilizó una casaca diferente a la tradicional celeste y blanca.

Aquel partido terminó igualado 2-2 en los 120 minutos y se definió mediante tiros desde el punto del penal. Argentina se impuso por 4-3 tras la atajada de Carlos Roa sobre el remate de David Batty, clasificándose a los cuartos de final.

Aunque la camiseta utilizada en Francia tenía un diseño distinto al de México 1986, volvió a consolidar la asociación entre la indumentaria alternativa y los cruces mundialistas frente a Inglaterra.

En los octavos de final del Mundial de Francia 1998, el seleccionado dirigido por Daniel Passarella también utilizó la camiseta alternativa. Foto: Pinterest.

Scaloni espera la confirmación de la FIFA

Mientras se resuelve el pedido de la AFA, Lionel Scaloni continúa preparando uno de los compromisos más exigentes del torneo. Además de confirmar qué camiseta utilizará cada selección, la FIFA también dará a conocer en las próximas horas la designación del árbitro encargado de impartir justicia en la semifinal.

La expectativa es máxima no solo por la importancia deportiva del encuentro, sino también por el enorme peso histórico que representa un nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo.

La posible vuelta de la camiseta azul reaviva el recuerdo de una de las páginas más gloriosas de la Selección Argentina en los Mundiales. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

¿Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio , desde las 16:00 (hora argentina) , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta .

El vencedor avanzará a la gran final del Mundial 2026, prevista para el domingo 19 de julio, donde buscará levantar el trofeo más importante del fútbol.

En la previa, la atención no solo estará puesta en las decisiones tácticas de Lionel Scaloni o en la designación del árbitro. También habrá una expectativa especial por conocer si la FIFA autoriza a la Selección Argentina a vestir nuevamente la camiseta azul, una indumentaria que, para varias generaciones de hinchas, quedó asociada a una de las mayores gestas de la historia del deporte argentino.