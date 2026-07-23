Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Radares RMF-200V de INVAP: cómo son los sistemas móviles que reforzarán la vigilancia aérea de Argentina

El Ejército avanza con la compra de camiones tácticos 6x6 para transportar los radares RMF-200V desarrollados por INVAP, los cuales son capaces de desplegarse en apenas 15 minutos y con un alcance de hasta 200 kilómetros.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Radares tácticos RMF-200V.
Radares tácticos RMF-200V. Foto: X/@Zonamilitar1
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Argentina continúa fortaleciendo su sistema de vigilancia aérea con la incorporación de capacidades de despliegue rápido para los radares tácticos RMF-200V, desarrollados por la empresa estatal INVAP. En este marco, el Ejército impulsa una licitación para adquirir cuatro camiones tácticos 6x6 que permitirán transportar estos sistemas hacia distintos puntos del país, ampliando la flexibilidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Aunque la compra está enfocada en los vehículos, el objetivo estratégico es potenciar la movilidad de los radares, un aspecto considerado fundamental en los conflictos modernos. A diferencia de los grandes radares fijos, los RMF-200V pueden trasladarse rápidamente para reforzar la vigilancia en zonas específicas, responder a emergencias o acompañar ejercicios militares.

Incorporación de radares para el Ejército Argentino. Foto: X/@tobias_perez11

Radares RMF-200V: por qué la movilidad es clave

Una vez detectada su ubicación, un radar fijo puede convertirse rápidamente en un blanco para ataques de precisión. En cambio, los sistemas móviles reducen considerablemente esa vulnerabilidad al poder cambiar constantemente de posición.

Los RMF-200V fueron diseñados justamente bajo ese concepto. Tras ser transportados hasta el lugar de operación, pueden quedar completamente desplegados en alrededor de 15 minutos, ofreciendo una respuesta inmediata frente a nuevas necesidades operativas.

Contenido Recomendado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja radares de control de velocidad en algunas localidades de Buenos Aires y Río Negro

La Agencia Nacional de Seguridad Vial dio de baja radares de control de velocidad en algunas localidades de Buenos Aires y Río Negro

Un país sudamericano se pone a la vanguardia con su sistema de Defensa Aérea:así son sus nuevos radares de vigilancia 3D

Un país sudamericano se pone a la vanguardia con su sistema de Defensa Aérea: así son sus nuevos radares de vigilancia 3D

Qué alcance tienen los radares RMF-200V

Estos radares tácticos poseen un alcance máximo cercano a los 200 kilómetros, aunque la distancia efectiva depende del tipo de objetivo que deban detectar.

Por ejemplo, un avión de combate puede ser detectado aproximadamente a 67 kilómetros, mientras que un dron puede identificarse a unos 40 kilómetros.

Estas capacidades permiten reforzar la vigilancia sobre sectores específicos del territorio, especialmente en zonas donde resulte necesario incrementar temporalmente la cobertura del espacio aéreo. Su función no es reemplazar a los radares estratégicos de largo alcance, sino actuar como un complemento flexible dentro del sistema nacional de defensa.

Entretanto, los RMF-200V forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), la red encargada de monitorear el espacio aéreo argentino.

Actualmente, esa estructura combina:

  • Radares primarios de largo alcance, capaces de detectar aeronaves sin necesidad de que emitan señales.
  • Radares secundarios, que trabajan mediante los transpondedores de los aviones para brindar información utilizada en el control del tránsito aéreo.
  • Radares tácticos móviles, como los RMF-200V, que pueden desplegarse rápidamente allí donde sea necesario reforzar la vigilancia.

Esta arquitectura permite aumentar la cobertura del territorio y adaptar la vigilancia según las necesidades operativas de cada momento. Más allá de su utilidad militar, los RMF-200V representan uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la industria nacional.

Los radares fijos son mucho más sencillos de detectar. Foto: @zonamilitar1

Hay que tener en cuenta que cerca del 80% de los componentes utilizados en estos sistemas son de producción nacional y detrás de cada radar participan alrededor de 150 empresas proveedoras argentinas, conformando una cadena industrial de alto valor agregado.

La incorporación de nuevos vehículos para transportar los RMF-200V representa así mucho más que una mejora logística. También fortalece la capacidad de despliegue de un sistema estratégico desarrollado íntegramente en el país y consolida a la Argentina como el único país de América Latina con capacidad para fabricar radares tridimensionales de manera integral.

RadaresEjército ArgentinoArmas - armamento
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 23 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 23 de julio de 2026

  2. Eligieron a los 100 mejores libros del siglo XXI:cuáles conforman el top 5

    Eligieron a los 100 mejores libros del siglo XXI: cuáles conforman el top 5

  3. Más de 250 postulantes acudieron a un casting porno en Mendoza

    Más de 250 postulantes acudieron a un casting porno en Mendoza

  4. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este miércoles 22 de julio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 22 de julio de 2026

  5. Orgullo regional:la UBA y otras universidades de América Latina se consolidan entre las mejores instituciones educativas de medicina

    Orgullo regional: la UBA y otras universidades de América Latina se consolidan entre las mejores instituciones educativas de medicina

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Qué negociaciones lleva a cabo el Gobierno con las provincias de cara a las elecciones 2027?

¿Paro de colectivos en el AMBA? Cómo están los acuerdos salariales entre la UTA y el Gobierno

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

Economía

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno:busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno: busca flexibilizar los controles del Estado en los ingresos de los contribuyentes

Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

Internacionales

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en España

La Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por prácticas anticompetitivas y crece la tensión con Estados Unidos

24.000 pétalos de rosa, un beso prohibido y un final inesperado:a 40 años de la boda del príncipe Andrés y Sarah Ferguson

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

Publicidad