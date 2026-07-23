Pastas caseras, carnes al fuego y platos abundantes: así es Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram.

Coraje es mucho más que una marca para Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Se trata de un restaurante que nació en Milán, donde viven hace años, y que recientemente llegó a Mendoza con una propuesta que combina la tradición gastronómica italiana con los sabores y productos típicos de Argentina.

Impulsado por la experiencia empresarial de la modelo y el deseo de unir los dos países que marcaron sus vidas, el proyecto culinario apuesta por una experiencia que va más allá de la gastronomía. Con sedes en Italia y en Las Compuertas, el restaurante se consolidó como uno de los principales negocios de la pareja, acompañado además por su proyecto vitivinícola Cittanina.

Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Video: Instagram/coraje.mendoza

Qué es Coraje y cuál es la propuesta gastronómica de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Coraje es el proyecto gastronómico impulsado por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que nació en Milán, ciudad donde la pareja vive desde hace varios años, y que luego expandió su propuesta a Mendoza. El restaurante une la experiencia italiana con los sabores y productos característicos argentinos, reflejando el vínculo de ambos con los dos países.

La experiencia va más allá de la comida. Cada detalle del espacio fue diseñado para ofrecer un ambiente pensado para compartir, con una propuesta que combina gastronomía, diseño y hospitalidad. La carta incluye pastas, carnes y platos que fusionan recetas italianas con ingredientes nacionales, mientras que en la sede de Mendoza el fuego y los productos regionales son lo más destacado.

Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/coraje.mendoza

Dónde queda Coraje y cómo llegar al nuevo polo gastronómico en Mendoza

Luego del éxito alcanzado en Milán, Coraje abrió una segunda sede en Las Compuertas, una de las zonas gastronómicas y vitivinícolas con mayor crecimiento de Mendoza. Allí, el restaurante adapta su concepto al entorno natural de la provincia, con una cocina enfocada en los productos locales y las preparaciones a las brasas.

Ubicado en un entorno rodeado de viñedos y bodegas, el restaurante forma parte del nuevo polo gastronómico de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Se puede acceder desde la Ciudad de Mendoza en aproximadamente 30 minutos por la Ruta Provincial 82, uno de los principales corredores turísticos de la provincia.

Cómo nació el proyecto culinario del delantero de la Selección Argentina y su esposa

La idea de registrar Coraje surgió a partir de un análisis del mercado gastronómico italiano realizado por Agus Gandolfo, quien encontró una gran oportunidad de desarrollar un restaurante con identidad propia. Antes de instalarse en Europa, la modelo ya había tenido experiencia en el ámbito empresarial al trabajar en la empresa familiar y participar en distintos emprendimientos.

Con ese recorrido, la pareja comenzó a dar forma a un proyecto que reflejara su historia personal y profesional. Mientras Milán representa el lugar donde construyeron su vida actual, Mendoza significa un gran valor afectivo para Gandolfo, que nació en esa provincia. Esa combinación de raíces italianas y argentinas terminó convirtiéndose en la esencia de Coraje.

Coraje, el restaurante argentino de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/coraje.mendoza

Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que acompaña a Coraje

Además del restaurante, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo forman parte de Cittanina, una bodega boutique que complementa la propuesta gastronómica de Coraje. La iniciativa fortalece el vínculo de la pareja con Mendoza y con una de las principales regiones productoras de vino del país.

Cittanina, la bodega mendocina de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Foto: Instagram/cittanina

La bodega acompaña el desarrollo del restaurante con una identidad marcada en la calidad de los productos y la identidad local. De esta manera, la gastronomía y el vino forman parte de una misma propuesta que busca integrar las tradiciones italianas con el patrimonio culinario y vitivinícola mendocino, consolidando uno de los emprendimientos empresariales más importantes de la pareja.