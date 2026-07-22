El jueves habrá cortes por obras en la autopista Illia, la Avenida Cantilo y el Paseo del Bajo por obras: a qué hora y cuáles son los desvíos

Obras de ampliación del Puente Labruna. Foto: AUSA.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes se realizarán nuevos trabajos en el marco de la ampliación del Puente Labruna, por lo que habrá cortes totales en la autopista Illia y la avenida Cantilo en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. y el Paseo del Bajo a la altura de Retiro.

Las tareas estarán a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y se desarrollarán desde las 23 horas del jueves 23 de julio durante aproximadamente siete horas, es decir hasta las 6 AM del viernes 24 de julio.

Durante ese período, los vehículos que circulen hacia el norte deberán desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

Además, permanecerá cerrado el Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. En el caso del tránsito pesado, los camiones serán derivados hacia la avenida Costanera para retomar la circulación por Cantilo a través del acceso ubicado después del Puente Labruna.

Obras de ampliación del Puente Labruna. Video: AUSA.

Los trabajos consisten en el montaje de las últimas vigas que conformarán las rampas de conexión entre Cantilo, Lugones y Udaondo. En total se instalarán nueve vigas de 22 metros de largo y 40 toneladas cada una, además de otras dos piezas de 32 metros y 50 toneladas.

El operativo comenzará a las 20 horas del jueves, cuando se reducirá la circulación sobre los dos carriles derechos de la avenida Cantilo para preparar el área de trabajo.

A partir de las 23 también quedará cerrado el puente Scalabrini Ortiz, que conecta Lugones y Figueroa Alcorta con el Aeroparque Jorge Newbery. Quienes necesiten acceder a la Costanera deberán hacerlo por la calle Sarmiento.

En sentido hacia el centro porteño, tanto la autopista Illia como la avenida Lugones permanecerán habilitadas y funcionarán con normalidad.

Obras de ampliación del Puente Labruna. Foto: AUSA.

Continúan las restricciones en el Puente Labruna

En paralelo, sigue cerrada la mano del Puente Labruna que conecta la colectora de Cantilo con la avenida Udaondo en sentido oeste. Esta restricción se mantendrá durante las vacaciones de invierno para permitir los trabajos de puesta en valor de la estructura original.

Como alternativa, los conductores que circulen por la colectora de Cantilo deberán continuar hacia el norte hasta incorporarse a la avenida Del Libertador mediante el enlace ubicado debajo de la avenida General Paz.

No obstante, el nuevo tramo del puente continúa habilitado para quienes se dirijan hacia Cantilo y Ciudad Universitaria. También permanecen operativas la pasarela peatonal que conecta con la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte y la rotonda de acceso a Ciudad Universitaria y a los clubes de la zona.

Obras de ampliación del Puente Labruna. Foto: AUSA.

Cómo será la obra completa

La remodelación del Puente Labruna forma parte de un proyecto integral destinado a mejorar la conectividad entre Udaondo, Campos Salles, Lugones y Cantilo. Desde fines de mayo ya funciona una primera etapa que duplicó la capacidad del puente, al pasar de un carril por sentido a dos carriles por mano mediante la construcción de una nueva rama.

El plan también contempla una pasarela peatonal de aproximadamente cuatro metros de ancho, una bicisenda de 2,40 metros, nuevas conexiones vehiculares y espacios públicos con áreas verdes, zonas de descanso, juegos infantiles, sectores deportivos y un área gastronómica.

La intervención busca optimizar el acceso a puntos clave de la zona, como el estadio Monumental, el Parque de la Innovación, el CeNARD, Ciudad Universitaria, la Universidad Torcuato Di Tella, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria, además de integrar de manera más eficiente la costa con el barrio de Núñez mediante un nuevo corredor urbano.