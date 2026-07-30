Videos impactantes: así quedó la Ruta 40 tras el desprendimiento de rocas en medio del tránsito

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Foto: X/@DayLombardi

La Ruta Nacional 40 permanece con corte total de circulación en un sector del Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, debido a un importante desprendimiento de rocas que bloqueó completamente la calzada. La interrupción afecta el tramo comprendido entre San Martín de los Andes y Catritre, donde equipos de Vialidad Nacional realizan tareas para remover el material y restablecer el tránsito.

El derrumbe se produjo como consecuencia de las intensas condiciones meteorológicas que afectan a la región cordillerana. Según informó el organismo, grandes rocas se desprendieron de la ladera y cayeron sobre la ruta, generando una situación de riesgo que obligó a suspender totalmente la circulación hasta nuevo aviso.

Por el momento, las autoridades no informaron una fecha estimada para la reapertura del camino, ya que primero deberán garantizar que el sector sea seguro para los conductores y verificar que no exista riesgo de nuevos desprendimientos.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Video: X/@DayLombardi

Vialidad Nacional pidió evitar circular por la zona de la Ruta Nacional 40

Mientras continúan los trabajos para despejar la calzada, Vialidad Nacional recomendó a los automovilistas evitar transitar por el sector afectado, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando la visibilidad disminuye considerablemente y las condiciones climáticas pueden incrementar el peligro.

Además, el organismo solicitó que los viajes se realicen únicamente si son indispensables, respetando la velocidad precautoria y siguiendo las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. También recordó la importancia de consultar el estado actualizado de las rutas y las alertas meteorológicas antes de emprender cualquier recorrido por la zona cordillerana.

Trabajos de remoción de escombros en la Ruta 40. Video: X/@DayLombardi

El Camino de los Siete Lagos, afectado por el invierno

El tramo cerrado forma parte del Camino de los Siete Lagos, uno de los corredores turísticos más importantes y visitados de la Patagonia. Este recorrido une San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de un paisaje caracterizado por bosques, montañas y lagos de origen glaciario.

Durante la temporada invernal, este sector de la Ruta 40 suele presentar complicaciones debido a las nevadas, la formación de hielo sobre la calzada y los desmoronamientos de tierra o roca provocados por las lluvias y el deshielo. Por ese motivo, las autoridades insisten en extremar las precauciones y respetar todas las recomendaciones hasta que el tránsito pueda ser habilitado nuevamente.