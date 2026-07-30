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Estados Unidos retiró al C-2A Greyhound: el histórico avión de la US Navy se despide tras 60 años de servicio

El C-2A Greyhound, el legendario avión de transporte embarcado de la Armada de Estados Unidos, realizó su último vuelo operativo tras seis décadas de servicio y más de 250.000 apontajes en portaaviones. Su retiro marca el fin de una era en la logística naval estadounidense.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El último vuelo del C-2A Greyhound.
El último vuelo del C-2A Greyhound. Foto: X/@defpostmedia
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El C-2A Greyhound, uno de los aviones más emblemáticos de la aviación naval estadounidense, cerró oficialmente su historia en la Armada de Estados Unidos tras completar su último vuelo operativo. La aeronave, perteneciente al Escuadrón de Apoyo Logístico de la Flota (VRC) 40 “Rawhides”, aterrizó en el aeródromo Sherman de la Estación Aeronaval Pensacola, poniendo fin a una trayectoria de 60 años al servicio de los portaaviones de la US Navy.

La despedida tuvo lugar ante unas 6.000 personas reunidas en el Museo Nacional de la Aviación Naval de Pensacola. Antes de su aterrizaje final, el veterano avión fue escoltado por cazas F/A-18E Super Hornet del equipo de demostración Blue Angels, en un homenaje que marcó el cierre de una era para la aviación embarcada estadounidense.

El último vuelo del C-2A Greyhound. Video: X/@exotic_aircraft

El comandante del VRC-40, Paul Ingram, destacó que la retirada del Greyhound también representa el final de una tradición histórica en la que marineros alistados integraban tripulaciones de aeronaves con gancho de cola, una práctica que se remontaba incluso a los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Seis décadas como el puente logístico de los portaaviones

La historia del C-2A Greyhound comenzó en 1964 con el vuelo de uno de los dos prototipos desarrollados por Grumman. La producción en serie se inició un año más tarde y el avión ingresó oficialmente en servicio en 1966 para reemplazar al C-1 Trader en las misiones Carrier Onboard Delivery (COD).

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Su función era esencial: conectar a los portaaviones desplegados en cualquier parte del mundo con las bases en tierra, transportando personal, repuestos, suministros e incluso motores de reacción.

El último vuelo del C-2A Greyhound. Foto: X/@defpostmedia

Aunque comparte las alas con el E-2 Hawkeye, el Greyhound fue diseñado específicamente para tareas logísticas. Su fuselaje más ancho, la rampa trasera de carga y un sistema de anclaje especialmente desarrollado le permitían transportar grandes cargas de forma segura durante los exigentes despegues y apontajes sobre la cubierta de un portaaviones.

Durante un despliegue típico de seis meses, un destacamento de C-2A podía acumular unas 1.000 horas de vuelo, trasladar alrededor de 5.000 pasajeros y movilizar aproximadamente 450 toneladas de carga.

Modernizaciones para extender su vida útil

Grumman fabricó inicialmente 17 ejemplares, que posteriormente fueron modernizados para prolongar su vida útil. A partir de la década de 1980, la Armada incorporó una nueva serie de 39 aeronaves reacondicionadas con mejoras estructurales y una aviónica completamente renovada.

Con el paso de los años, la flota continuó evolucionando mediante la incorporación de nuevos sistemas de comunicación, navegación y las modernas hélices NP2000 de ocho palas, utilizadas también en las versiones más recientes del E-2 Hawkeye.

El CMV-22 Osprey toma el relevo

El proceso de sustitución del Greyhound comenzó en 2020 con la llegada del CMV-22 Osprey, la versión naval del convertiplano Bell-Boeing destinada a cumplir las misiones de transporte logístico embarcado. La nueva aeronave alcanzó su capacidad operativa inicial en 2021 y desde entonces la Armada estadounidense fue ampliando progresivamente su flota.

El último vuelo del C-2A Greyhound. Foto: X/@defpostmedia

Aunque el CMV-22 aporta mayor alcance y flexibilidad operativa gracias a su capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, el retiro del C-2A Greyhound marca el final de uno de los aviones más representativos de la aviación naval moderna. Tras completar cerca de 250.000 apontajes en portaaviones, el Greyhound deja un legado de confiabilidad y servicio que difícilmente será olvidado por las generaciones de aviadores navales que dependieron de él durante más de medio siglo.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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