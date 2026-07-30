Reforma Laboral: Sandra Pettovello anunció que el sindicato de petroleros selló acuerdo de productividad en Vaca Muerta

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)

Bajo la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, se logró llegar a un acuerdo de productividad negociado por un sindicato y dos cámaras del sector ligadas a Vaca Muerta.

Se trata del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Entre ambas partes llegaron a un acuerdo para la implementación de un Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina.

(NOTICIA EN DESARROLLO)