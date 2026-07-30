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Reforma Laboral: Sandra Pettovello anunció que el sindicato de petroleros selló acuerdo de productividad en Vaca Muerta

El convenio se acordó de manera directa entre ambas partes. Es uno de los ejes que impulsó el Gobierno en la Reforma Laboral.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)
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Bajo la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, se logró llegar a un acuerdo de productividad negociado por un sindicato y dos cámaras del sector ligadas a Vaca Muerta.

Se trata del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Entre ambas partes llegaron a un acuerdo para la implementación de un Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina.

(NOTICIA EN DESARROLLO)

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