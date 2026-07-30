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Bomba en el fútbol mundial: la UEFA anunció que sus 55 selecciones no jugarán las competencias de la FIFA

El organismo que rige el fútbol europeo y sus asociaciones miembro rechazaron de forma unánime la propuesta de ceder los derechos de la Copa del Mundo y otros torneos a inversores privados. La medida amenaza con paralizar las competencias mundiales si Gianni Infantino no da marcha atrás.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. Foto: Reuters (Lee Smith - Matteo Ciambelli)
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El fútbol mundial ingresó en una histórica crisis institucional. La UEFA anunció este jueves 30 de julio que sus 55 federaciones nacionales no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA. Esta decisión se tomó en respuesta al plan del máximo organismo de crear una filial comercial para transferir la explotación de sus eventos incluido el Mundial a capitales privados.

La drástica resolución fue adoptada tras una reunión de urgencia mantenida por la conducción de la entidad europea para analizar la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, sentenció el organismo continental a través de un duro comunicado oficial.

La UEFA exigió que la máxima competencia del futbol a nivel selecciones nacionales no se puede considerar un “producto” y ninguna parte de ella debería entregarse a los “inversores privados”. Es por eso que sentenció: “La Copa del Mundo no está en venta”.

Por esta razón, explicó el significado y la formación de dicho torneo. “Es uno de los mayores legados del fútbol, se fue construyendo a lo largo de las generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados”, lanzó.

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En el siguiente párrafo, calificó de “irresponsable e indefendible” la forma “secreta” de concebir la propuesta que llegaría al borde de su aprobación sin la consulta previa a las debidas autoridades. Además, acusó a la FIFA de actuar como un gobierno basado en la intimidación debido al “ultimátum” de aceptar la propuesta o atenerse a las consecuencias.

Gianni Infantino en el Congreso de la IFAB.
Gianni Infantino en el Congreso de la IFAB. Foto: NA

“Al momento de que los inversores ingresan adquieren de participación, la rentabilidad comercial se vuelve permanente y obligatoria, sumado a que la expectativa de los mismo se convierte en una presión diaria, donde cada decisión sobre los formatos o calendarios dependerán de lo que más beneficie a los accionistas; el fútbol no puede hipotecar su futuro”, soltó la UEFA.

“La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol, siempre será así y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, cerró la entidad. La noticia causó impacto en el ambiente del fútbol por las consecuencias que tendrá en una competencia tan importante como el Mundial.

La dura acusación de la UEFA contra la FIFA antes de anunciar que sus selecciones no jugarán los Mundiales

La crítica más dura estuvo dirigida al trasfondo económico de la iniciativa. “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”, afirmó la UEFA, profundizando así las diferencias con la conducción de Infantino respecto del futuro comercial del fútbol internacional.

Pese a las objeciones, el organismo europeo también planteó una alternativa para el desarrollo de la actividad. “Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, concluyó el documento.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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