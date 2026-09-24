El municipio bonaerense que ahora permite viajar con perros y gatos en colectivos: requisitos y líneas incluidas

Un municipio bonaerense permite viajar con perros y gatos en colectivos.

El municipio de Lomas de Zamora habilitó el traslado de perros y gatos en colectivos locales para facilitar el acceso al Hospital de Animales. La medida alcanza a los vecinos sin vehículo particular que necesiten llevar a sus mascotas a consultas, vacunaciones, tratamientos o castraciones.

La nueva normativa no habilita el traslado libre de animales en el transporte público, sino únicamente los viajes que tengan como origen o destino el centro veterinario municipal. Además, cada adulto podrá llevar una sola mascota, de hasta 12 kilos y dentro de una transportadora adecuada.

Qué colectivos permiten viajar con perros y gatos: las líneas incluidas en la nueva medida

La autorización comprende todas las líneas de colectivos bajo jurisdicción municipal, identificadas con números desde el 500 en adelante, que permitan llegar de manera directa o mediante una combinación al Hospital de Animales de Lomas de Zamora.

Entre las líneas locales se encuentran:

Línea 540

Línea 541

Línea 543

Línea 544

Línea 549

Línea 550

Línea 553

Línea 561

Línea 562

Un municipio bonaerense permite viajar con perros y gatos en colectivos. Foto: Unsplash

Requisitos para viajar con mascotas en colectivos de Lomas de Zamora

La Ordenanza N.º 19.669 establece condiciones específicas para garantizar un traslado seguro:

Puede viajar un animal por pasajero mayor de edad.

El trayecto debe comenzar o terminar en el Hospital de Animales.

La mascota debe permanecer en una transportadora cerrada, segura y ventilada.

El dispositivo debe encontrarse en buenas condiciones de higiene.

No se cobra un boleto adicional por el animal.

El ascenso dependerá del espacio disponible en la unidad.

En qué horarios está permitido trasladar mascotas

Si bien la información oficial no establece una franja exclusiva para viajar con animales, el traslado debe estar relacionado con una visita al hospital, que funciona de lunes a viernes de 8 a 18 y los sábados, domingos y feriados de 9 a 12.

Cuánto tiene que pesar la mascota para que pueda viajar en colectivo

El perro o gato deberá pesar hasta 12 kilos. La medida, por lo tanto, está destinada principalmente a gatos y perros pequeños que puedan permanecer dentro de una transportadora durante todo el viaje.

Un municipio bonaerense permite viajar con perros y gatos en colectivos.

Qué pasa si no se cumplen las condiciones exigidas

El conductor podrá impedir el ascenso si el animal supera el peso permitido, no cuenta con una transportadora adecuada o compromete la circulación y la comodidad de los pasajeros. Es importante señalar además que el ingreso también estará sujeto al espacio disponible.

Desde cuándo rige la autorización para viajar con animales

La autorización fue comunicada oficialmente el 23 de septiembre de 2026, luego de la aprobación de la Ordenanza N.º 19.669 por parte del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

Con esta iniciativa, el municipio busca eliminar una de las principales dificultades que enfrentan quienes no tienen vehículo propio para llevar a sus animales al veterinario. La autorización amplía el acceso a la atención pública, aunque los pasajeros deberán respetar los requisitos establecidos y verificar que haya espacio disponible en el colectivo.