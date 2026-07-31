Tren San Martín: cuánto cuesta viajar de Retiro a José C. Paz en el servicio con baño, comedor y asiento reservado

Servicio diferencial del tren de la línea San Martín Foto: Trenes Argentinos

Viajar todos los días entre el oeste del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires suele ser una experiencia marcada por formaciones llenas, trasbordos, demoras y trayectos realizados muchas veces de pie. Sin embargo, dentro del Tren San Martín existe una opción que empezó a despertar cada vez más interés entre los pasajeros: un servicio diferencial que permite unir José C. Paz con Retiro con mayor comodidad, menos paradas y prestaciones poco habituales para un viaje cotidiano.

La particularidad de este servicio es que no se trata de una formación urbana tradicional, sino del tren de larga distancia que conecta Retiro con Junín. En su paso por el Área Metropolitana de Buenos Aires, puede ser utilizado por pasajeros que necesitan trasladarse entre estaciones como José C. Paz, Pilar, Sáenz Peña y Retiro, aprovechando un viaje más directo y confortable.

Qué tiene de diferente este tren

La gran diferencia frente al servicio común del San Martín está en las comodidades. Los coches pertenecen a formaciones de larga distancia de Trenes Argentinos, por lo que cuentan con aire acondicionado, baños, coche comedor y butacas más amplias. Además, otro punto clave es que todos los pasajeros viajan con asiento asignado, algo muy valorado por quienes hacen viajes diarios hacia la Capital Federal.

Servicio diferencial del tren de la línea San Martín Foto: Trenes Argentinos

En los trenes metropolitanos, especialmente en horarios pico, es frecuente viajar parado durante buena parte del recorrido. En cambio, esta alternativa apunta a quienes buscan una experiencia más ordenada, con menor cantidad de detenciones y una dinámica similar a la de un servicio interurbano.

Cuánto tarda el viaje entre José C. Paz y Retiro

El recorrido entre José C. Paz y Retiro demora aproximadamente una hora. En dirección a la terminal porteña, el tren realiza pocas paradas dentro del área metropolitana: pasa por Pilar, José C. Paz y Sáenz Peña antes de llegar a Retiro.

En sentido contrario, hacia Junín, las detenciones en el Conurbano son más reducidas y se concentran principalmente en José C. Paz y Pilar. Esta menor cantidad de paradas es una de las razones por las que muchos pasajeros lo consideran una opción diferencial frente al servicio urbano tradicional.

Horarios del servicio diferencial del Tren San Martín

La frecuencia es limitada, por lo que resulta fundamental organizar el viaje con anticipación. Según la información disponible, hay un servicio diario por sentido. De lunes a sábado, la formación parte desde José C. Paz a las 6:28 y llega a Retiro a las 7:28. Los domingos, en tanto, sale a las 6:50 y arriba a la terminal porteña a las 7:49.

Servicio diferencial del tren de la línea San Martín Foto: Trenes Argentinos

Para el regreso, el tren sale todos los días desde Retiro a las 18:15 y llega a José C. Paz cerca de las 19:16. Este esquema puede resultar conveniente para personas que trabajan o estudian en la Ciudad y buscan viajar sentadas tanto a la ida como a la vuelta.

Cuánto cuesta viajar de Retiro a José C. Paz

El precio del boleto depende del día de la semana y de la categoría elegida. El servicio ofrece dos opciones: Primera y Pullman. La categoría Primera cuenta con una distribución tradicional, mientras que Pullman ofrece butacas más amplias y mayor espacio para los pasajeros.

Entre martes, miércoles, jueves y domingos, el pasaje cuesta $2.100 en Primera y $2.600 en Pullman. En cambio, los lunes, viernes y sábados, las tarifas suben $500: el boleto pasa a costar $2.600 en Primera y $3.100 en Pullman. Los mismos valores se aplican para el trayecto inverso entre Retiro y José C. Paz.

Cómo comprar los pasajes

Un dato importante es que los boletos no se compran en las boleterías de las estaciones. Para utilizar este servicio, los pasajeros deben adquirir el pasaje de manera online a través del sitio de Trenes Argentinos.

Esto lo diferencia del tren urbano común, en el que se utiliza la tarjeta SUBE. Por eso, quienes quieran aprovechar esta alternativa deben planificar el viaje con tiempo, verificar la disponibilidad y elegir la categoría antes de presentarse en la estación.