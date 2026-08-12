Decretan feriado el martes 18 de agosto y se viene un super fin de semana largo en Argentina: ¿a quiénes beneficia este descanso?

Calendario de feriados que restan en 2026. Foto: Foto generada con IA

Miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido en agosto, aunque no todos tendrán acceso al descanso adicional. Al feriado nacional del lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se sumará un asueto el martes 18 para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

Próximo feriado de agosto. Foto: Foto generada con IA

Quiénes tendrán feriado el martes 18 de agosto

El martes 18 de agosto será una jornada especial para los habitantes de Tres Algarrobos, localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires. Ese día se celebrarán los 125 años de la fundación de la localidad.

La conmemoración está relacionada con el decreto provincial que permitió avanzar en la organización y el trazado definitivo del pueblo, reconocido por sus características diagonales. Con el paso del tiempo, Tres Algarrobos desarrolló una identidad vinculada principalmente con la actividad agropecuaria, la inmigración y el crecimiento del ferrocarril.

En 1902, la localidad comenzó una nueva etapa a partir de los remates de tierras fiscales y la inauguración de la plaza principal Bernardino Rivadavia. El crecimiento urbano y productivo continuó durante las décadas siguientes, impulsado también por la llegada de nuevos pobladores.

En 1910 llegó el ferrocarril del Oeste, un acontecimiento clave para la comunicación y el desarrollo económico de la zona. La primera estación llevó el nombre de “Cuenca”, en homenaje al reconocido médico cirujano y poeta Claudio Mamerto Cuenca.

Para celebrar el aniversario, las autoridades de Carlos Tejedor organizaron distintas actividades durante el fin de semana, con propuestas gastronómicas, espectáculos y artistas invitados.

A quiénes beneficia el fin de semana largo del 17 y 18 de agosto

El feriado del lunes 17 de agosto es de carácter nacional y alcanza a los trabajadores de todo el país. La jornada recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y permitirá conformar un fin de semana de tres días.

El martes 18, en cambio, tendrá un alcance mucho más limitado. El asueto alcanzará a los trabajadores públicos de Tres Algarrobos y a los empleados del Banco Provincia.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el descanso adicional no será automático. La posibilidad de acceder al día libre dependerá de la decisión de cada empleador.

De esta manera, quienes estén alcanzados por ambos días de descanso podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas, desde el sábado 15 hasta el martes 18 de agosto.

Los feriados que restan en 2026. Foto: Freepik

Cuáles son los próximos feriados de 2026

Luego del feriado del 17 de agosto, el calendario nacional todavía contempla varias fechas importantes durante el segundo semestre: