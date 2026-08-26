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OFICIAL | La Policía podrá pedirte el DNI en subtes y trenes: qué pasa si no lo tenés y cuáles son tus derechos

Los operativos buscan reforzar la seguridad y prevenir delitos en espacios de gran circulación. Qué documentación pueden solicitar los agentes, en qué casos pueden demorarte y cuáles son los límites de los controles policiales.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La Policía de la Ciudad realiza controles de identificación en subtes, estaciones y distintos puntos de la vía pública.
La Policía de la Ciudad realiza controles de identificación en subtes, estaciones y distintos puntos de la vía pública. Foto: Policía de la Ciudad.
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Los pasajeros que utilizan a diario el subte, las estaciones de tren y otros puntos de gran circulación de la Ciudad de Buenos Aires pueden encontrarse con controles policiales destinados a reforzar la seguridad y prevenir delitos. En estos operativos, los efectivos pueden solicitar la documentación de las personas y verificar su identidad. La medida forma parte de los procedimientos de prevención que las autoridades porteñas vienen desplegando en espacios de transporte público.

En marzo de 2026, el Gobierno de la Ciudad informó un operativo de saturación en el subte con 1.000 policías distribuidos en estaciones y vagones. Según los datos oficiales, durante ese procedimiento fueron identificadas unas 400 personas y se detuvo a dos individuos, uno de ellos con pedido de captura.

Pero, ¿qué puede hacer un policía durante un control de identificación? ¿Es obligatorio llevar el DNI? ¿Pueden retener la documentación o requisar a una persona? Estas son algunas de las principales dudas que surgen ante este tipo de operativos.

Los pasajeros pueden ser seleccionados durante los operativos preventivos para acreditar su identidad ante los agentes. Foto: X / @Claubonara.

Cómo funcionan los controles de identificación en la Ciudad

Los operativos policiales pueden desarrollarse en subtes, estaciones, espacios de tránsito masivo y la vía pública. Durante estos procedimientos, los agentes pueden requerir la identificación de las personas y realizar las verificaciones correspondientes.

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El DNI es uno de los documentos que puede solicitar la Policía durante un control de identificación. Foto: Redes sociales.

La normativa porteña establece determinadas circunstancias en las que las fuerzas de seguridad pueden intervenir para identificar a una persona.

Entre ellas se encuentran los casos en los que existan indicios que hagan presumir una posible relación con la preparación de un delito o una contravención, o cuando sea necesario actuar para evitar un peligro para terceros o para los propios agentes. La identificación puede realizarse mediante la documentación disponible y otros medios previstos por la normativa.

¿Qué puede pedir la Policía durante un control?

Ante un operativo de identificación, los agentes pueden solicitar el DNI y verificar la identidad de la persona.

También pueden consultar información vinculada con una investigación o procedimiento cuando corresponda. En caso de una detención, las autoridades de prevención deben realizar las averiguaciones de antecedentes en el menor tiempo posible e informar al fiscal.

Además, la Policía puede intervenir cuando se encuentra frente a un delito en curso o ante situaciones que requieran una acción preventiva dentro de sus facultades legales.

Policía de la Ciudad.
Los operativos buscan prevenir delitos y detectar personas con pedidos de captura o requerimientos judiciales. Foto: Policía de la Ciudad.

¿Me pueden detener si no tengo el DNI?

No llevar el DNI encima no significa automáticamente que una persona pueda ser detenida.

Sin embargo, la legislación porteña contempla la posibilidad de privar de la libertad a una persona cuando, en determinadas circunstancias preventivas, sea necesario identificarla y esta se niegue a hacerlo o no tenga documentación que permita acreditar su identidad. Esa privación debe ser comunicada inmediatamente a la autoridad judicial competente y no puede extenderse por más de cuatro horas.

Por eso, no es correcto afirmar que cualquier pasajero que no tenga su DNI será automáticamente demorado: la intervención debe ajustarse a las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Control DNI, transporte público
No llevar el DNI no implica automáticamente una detención: la intervención policial debe ajustarse a las condiciones previstas por la normativa.

¿La Policía puede retener mi DNI?

La identificación de una persona no implica que el agente pueda quedarse indefinidamente con su documentación.

La Policía de la Ciudad cuenta con credenciales oficiales para acreditar la identidad de sus propios efectivos y sus funciones.

Durante un control, el ciudadano puede solicitar conocer la identidad del agente y, ante cualquier irregularidad, realizar la denuncia correspondiente ante los organismos competentes.

¿Pueden requisarme durante un control?

La requisa personal tampoco es una facultad que pueda aplicarse de manera arbitraria.

El Código Procesal Penal de la Ciudad contempla que, durante funciones preventivas, los agentes pueden disponer registros personales cuando existan motivos urgentes e indicios que hagan presumir que una persona porta elementos relacionados con un delito o que puedan representar un peligro para terceros o para las autoridades.

Los controles se realizan en espacios de gran circulación, como estaciones y vagones de tren o subte, para reforzar la prevención y la seguridad.

En esos casos, la normativa establece condiciones específicas para realizar el procedimiento y exige que se respete el pudor de la persona requisada.

Qué puede hacer la Policía en un control

Entre las principales facultades de los agentes se encuentran:

  • Solicitar el DNI y verificar la identidad.
  • Realizar consultas relacionadas con una investigación cuando corresponda.
  • Intervenir ante un delito en curso.
  • Actuar preventivamente ante situaciones contempladas por la normativa.
  • Realizar una requisa cuando existan los motivos y condiciones establecidos legalmente.
  • Identificar a una persona detenida mediante los medios disponibles.

Qué no puede hacer la Policía arbitrariamente

Los controles de identificación también tienen límites. Entre ellos, no corresponde detener a una persona sin una causa o circunstancia que habilite legalmente la privación de la libertad.

Tampoco una requisa puede realizarse sin que estén dadas las condiciones previstas por la normativa.

Código penal
Las requisas personales también tienen límites y requieren que existan motivos e indicios establecidos legalmente.

Además, el Código Procesal Penal porteño establece que la Policía y las fuerzas de seguridad no pueden recibir declaraciones del imputado: en ese contexto, solo pueden realizar preguntas destinadas a constatar su identidad, con las garantías correspondientes.

Por eso, ante un control policial en subtes, estaciones o la vía pública, es importante conocer tanto las facultades de los agentes como los derechos de los pasajeros. Los operativos buscan reforzar la prevención y la seguridad, pero deben realizarse dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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