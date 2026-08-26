comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dónde nació Rubén Rada: el pintoresco barrio cargado de cultura y los rincones que marcaron su vida

La muerte del “Negro” Rada volvió a despertar el interés por el lugar donde comenzó una de las trayectorias más influyentes de la música latinoamericana. Entre calles cargadas de historia, tradición afrodescendiente y el inconfundible sonido de los tambores, se forjó el artista que transformó el candombe en un fenómeno mundial.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rubén Rada.
Rubén Rada. Foto: X / @LarryLavanda.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La muerte de Rubén Rada, ocurrida este 26 de agosto de 2026 a los 83 años, conmocionó a Uruguay y a toda la música rioplatense. Considerado uno de los artistas más influyentes de la región, el creador de clásicos que mezclaron candombe, rock, jazz, murga y funk nació y forjó su identidad en Montevideo, una ciudad profundamente ligada a su historia.

Rada llegó al mundo el 16 de julio de 1943 y pasó su infancia entre Palermo y Barrio Sur, dos de los barrios más emblemáticos de la capital uruguaya. Allí comenzó su vínculo con los tambores y las comparsas que más tarde impulsarían una revolución musical sin precedentes.

Montevideo, la cuna de Rubén Rada y del candombe uruguayo

Ubicada sobre las costas del Río de la Plata, Montevideo combina tradición, historia y una intensa vida cultural. Con poco más de un millón de habitantes, concentra algunos de los símbolos más representativos de Uruguay, desde su arquitectura histórica hasta las expresiones afrodescendientes que dieron origen al candombe.

Montevideo, Uruguay. Foto: Unsplash.

Para entender el legado de Rada, es imposible separar su figura de los barrios donde creció. Palermo y Barrio Sur son considerados el epicentro de la cultura afrouruguaya y cada año reciben las tradicionales Llamadas, un desfile de comparsas y tambores que forma parte del ADN cultural del país.

Contenido Recomendado

Rubén Rada y sus tres hijos argentinos:quiénes son Lucila, Matías y Julieta y a qué se dedican

Rubén Rada y sus tres hijos argentinos: quiénes son Lucila, Matías y Julieta y a qué se dedican

“Me quedé frito”:el día que Rubén Rada contó la divertida anécdota que vivió con Mick Jagger

“Me quedé frito”: el día que Rubén Rada contó la divertida anécdota que vivió con Mick Jagger

Los lugares de Montevideo que marcaron la vida del músico

Entre los sitios más representativos aparece la Rambla de Montevideo, uno de los paseos costeros más extensos de América del Sur. También destacan la Ciudad Vieja, con sus edificios históricos y espacios culturales, y el tradicional Mercado del Puerto, uno de los principales puntos turísticos de la capital.

Montevideo Foto: Turismo Montevideo

Otro lugar clave para comprender el universo artístico de Rada es el Museo del Carnaval, donde se puede recorrer la historia de las comparsas, las murgas y las expresiones populares que influyeron en su carrera. El músico dio sus primeros pasos vinculados a ese mundo mucho antes de convertirse en una figura internacional.

El artista que llevó el sonido de Uruguay al mundo

La trayectoria de Rada trascendió las fronteras de su país. Integró grupos fundamentales como El Kinto y Tótem, pioneros en la fusión del candombe con el rock, y desarrolló una carrera solista que dio origen a discos considerados esenciales dentro de la música uruguaya.

A lo largo de más de seis décadas grabó decenas de álbumes, colaboró con músicos de toda América Latina y recibió el reconocimiento de figuras internacionales. Su obra logró instalar el candombe en escenarios globales sin perder la conexión con las raíces montevideanas que lo acompañaron desde la infancia.

de qué murió rubén el negro rada
El artista uruguayo tenía 83 años. Foto: 970 Universal

Un legado que seguirá vivo en las calles de la capital uruguaya

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Montevideo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para quienes desean recordar al artista. En la peatonal Sarandí, en la Ciudad Vieja, una baldosa homenaje reconoce su inmensa contribución cultural y artística.

Pero el verdadero legado de Rubén Rada permanece en las calles de Palermo y Barrio Sur, en el sonido de los tambores y en cada rincón donde el candombe sigue latiendo. La ciudad que lo vio nacer también fue el escenario donde construyó una obra que cambió para siempre la historia de la música uruguaya y rioplatense.

CantanteUruguayTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis:fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

    Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis: fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

  2. Buscan voluntarios en un hermoso parque natural:ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

    Buscan voluntarios en un hermoso parque natural: ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

  3. El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

    El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

  4. Bar El Progreso:el Café Notable que se convierte cada tanto en set de filmación y ya es parte de la historia audiovisual argentina

    Bar El Progreso: el Café Notable que se convierte cada tanto en set de filmación y ya es parte de la historia audiovisual argentina

  5. Histórico cambio en el tren San Martín:el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

    Histórico cambio en el tren San Martín: el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central:Milei señaló que es “un paso fundamental para erradicar a la inflación”

Diputados dio media sanción a la reforma del Banco Central: Milei señaló que es “un paso fundamental para erradicar a la inflación”

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Economía

Empleos en zona oeste:las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

Empleos en zona oeste: las 10 ofertas laborales que se encuentran activas en Bumeran y ZonaJobs

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

Deportes

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos:la millonaria suma que deberá pagar como fianza

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos: la millonaria suma que deberá pagar como fianza

¿Coincidencia diplomática?:el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos