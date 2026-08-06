El pedido de San Lorenzo al papa León XIV: lo invitó a que visite el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

El papa León XIV visitará a la Argentina. Foto: REUTERS

San Lorenzo presentó un pedido formal para que el papa León XIV visite el estadio Pedro Bidegain durante su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La propuesta fue elevada a través de la Conferencia Episcopal Argentina y ahora quedó en manos del Vaticano, que deberá definir si incorpora al Nuevo Gasómetro dentro de la agenda oficial del Pontífice.

La visita de León XIV al país será histórica, ya que marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 40 años. El itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de escalas en Uruguay y Perú como parte de una gira por Sudamérica.

La iniciativa impulsada por San Lorenzo tiene un fuerte componente simbólico debido al histórico vínculo entre la institución azulgrana y la Iglesia Católica. El club nació gracias al impulso del sacerdote Lorenzo Massa, quien promovió la creación de la entidad a comienzos del siglo XX para brindar un espacio de contención a los jóvenes del barrio de Boedo.

San Lorenzo quiere que el Papa visite el Nuevo Gasómetro.

Además, San Lorenzo mantiene una relación muy especial con el fallecido papa Francisco, Jorge Bergoglio, reconocido hincha del club y uno de sus socios más emblemáticos.

La posible visita de León XIV al Nuevo Gasómetro

La presencia de León XIV en el estadio representaría un acontecimiento histórico tanto para San Lorenzo como para el fútbol argentino. Al tratarse del sucesor de Francisco, una recorrida por el Pedro Bidegain también sería interpretada como un homenaje al legado que dejó Bergoglio en la Iglesia Católica y al vínculo que mantuvo durante toda su vida con el Ciclón.

Por el momento, el Vaticano no confirmó si incluirá esta actividad en la agenda oficial. La respuesta se conocería en los próximos días, una vez finalizada la evaluación del pedido presentado por la institución.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco.

Su relación con América Latina comenzó mucho antes de llegar al Vaticano, cuando fue enviado como misionero a Perú, país en el que desarrolló buena parte de su tarea pastoral.

Prevost también conoció personalmente a Jorge Bergoglio en Buenos Aires durante el Congreso Agustiniano de Teología de 2004. Años más tarde regresó al país, en marzo de 2013, poco después de la elección de Francisco como Papa.

“Varias veces tuve ocasión de conocerle y hablar con él”, recordó León XIV sobre Bergoglio. Ahora, en su primera visita oficial a la Argentina como Sumo Pontífice, San Lorenzo espera una decisión que podría convertirse en uno de los momentos más recordados de la historia del club.