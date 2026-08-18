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Karina Milei convocó a la Conferencia Episcopal Argentina para organizar los preparativos por la llegada del papa León XIV

El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. El Sumo Pontífice recorrerá el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Será la primera vez en casi 40 años que un Papa pise suelo argentino luego de la llegada de Juan Pablo II en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

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Karina Milei. Foto: NA.
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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes 18 de agosto la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo a las 17 horas en la Casa Rosada. Desde el lado del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, principalmente del área de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En representación de la Iglesia Católica asistirán: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: via REUTERS

Se abordará desde el recibimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen los cortes de calle en los puntos donde pasará la caravana.

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La reunión forma parte del esquema de trabajo que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su visita al país.

El itinerario de León XIV en Argentina

El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires -con una parada prevista en la Basílica de Luján- y la provincia de Córdoba. Se tratará de la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, tras la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Aunque la agenda definitiva aún no fue oficializada, el presidente Javier Milei celebró días atrás la confirmación de la visita apostólica tras la invitación formal extendida a principios de año. “Una visita histórica para todos los argentinos”, destacó el mandatario en su cuenta de la red social X.

Posteo del Presidente Javier Milei por la visita del Papa a la Argentina Foto: @JMilei

En tanto, Cancillería remarcó que el operativo logístico y de seguridad requerirá un trabajo conjunto entre la Nación, la Ciudad y las autoridades bonaerenses del gobierno de Axel Kicillof.

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