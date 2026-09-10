Se aproxima la Fiesta de la Empanada Rodriguense: habrá entrada gratis, shows en vivo y feria de artesanos

Empanadas Foto: X

La 4° Fiesta de la Empanada Rodriguense ya tiene fecha y promete tres jornadas a pura gastronomía, música y entretenimiento. El evento se realizará del 11 al 13 de septiembre en General Rodríguez, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Dónde y cuándo se realiza la 4° Fiesta de la Empanada Rodriguense

La celebración tendrá lugar en el Predio Estación Cultural, ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo e Intendente Manny, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una de las propuestas gastronómicas más convocantes del oeste bonaerense.

La fiesta se desarrollará durante tres días, desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre, con actividades desde las 11 de la mañana hasta la medianoche.

Además de los puestos gastronómicos, el predio contará con espectáculos en vivo y actividades para todas las edades. El sábado, a las 20, se presentará La Base, mientras que el domingo habrá una programación especialmente pensada para compartir en familia.

Ese día, a las 15, subirá al escenario Las Guerreras K-Pop con una propuesta destinada al público infantil. Más tarde, desde las 20, llegará el turno de Los Manseros Santiagueños, una de las formaciones más reconocidas del folclore argentino.

Fiesta de la Empanada Rodriguense. Foto: Municipalidad de General Rodríguez

Qué propuestas gastronómicas ofrecerá la Fiesta de la Empanada Rodriguense

Las protagonistas serán las empanadas caseras, elaboradas por cocineros, emprendedores y productores locales que ofrecerán distintas variedades para degustar durante las tres jornadas.

Uno de los momentos más esperados será el concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, en el que un jurado elegirá la preparación más destacada de esta edición. La competencia se convirtió en una tradición dentro de la fiesta y suele reunir a algunos de los mejores exponentes de la cocina local.

La propuesta también incluirá una feria de artesanos, espacios para emprendedores y otros puestos gastronómicos. Además, el evento contará con el acompañamiento de la feria D’Gustar, reconocida por reunir productores de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

Empanadas Foto: X

Cómo llegar a General Rodríguez desde CABA

Ubicada en el oeste bonaerense, General Rodríguez se encuentra a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan realizar una escapada de un día sin alejarse demasiado de la capital.

En auto, el acceso más directo es por el Acceso Oeste, que conecta con la Ruta Nacional 7 y permite llegar al municipio en aproximadamente una hora, según las condiciones del tránsito.

Quienes opten por el transporte público pueden viajar en el Tren Sarmiento hasta Moreno y allí combinar con el servicio que se dirige hacia Mercedes, con parada en la estación General Rodríguez. Otra alternativa es utilizar alguno de los servicios de la Línea 57, que unen distintos puntos de CABA con la localidad.

Con gastronomía típica, espectáculos gratuitos y actividades para todas las edades, la 4° Fiesta de la Empanada Rodriguense aparece como una de las propuestas destacadas del fin de semana para quienes buscan salir de la ciudad y disfrutar de un plan diferente en la Provincia de Buenos Aires.