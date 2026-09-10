Avanza el traspaso del tren local de Paraná a Entre Ríos: qué cambia y cuándo podría volver el servicio

El Gobierno avanza con el traspaso del tren local de Paraná a Entre Ríos. Foto: Facebook Logística en Movimiento

El futuro del tren local de Paraná comenzó a tomar forma tras cuatro meses de paralización. Mientras cientos de usuarios continúan sin una alternativa ferroviaria para sus traslados diarios, el Gobierno dio un paso administrativo clave para avanzar con la transferencia del servicio a la provincia de Entre Ríos, en un proceso que todavía no tiene fecha definida, pero que ya ingresó en una etapa decisiva.

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1214/2026 del Ministerio de Economía, que asignó a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSA) la infraestructura ferroviaria del tramo Paraná-El Pingo, correspondiente al ramal U15 de la línea General Urquiza. Hasta ahora, ese sector permanecía bajo la órbita de Belgrano Cargas y Logística.

Traspaso del tren de Paraná: el paso clave que dio Nación

La decisión no solo implica el control de las vías. ADIFSA también quedó a cargo del mantenimiento de la infraestructura, la custodia del corredor ferroviario y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.

El Gobierno dio un paso administrativo clave para avanzar con la transferencia del servicio a la provincia de Entre Ríos. Foto: Facebook Logística en Movimiento

Además, la resolución separa formalmente este sector del proceso que atraviesa Trenes Argentinos Cargas y deja las condiciones dadas para definir cómo se organizarán en el futuro la operación y el mantenimiento del servicio. El objetivo es preparar el terreno para que Entre Ríos pueda asumir la gestión del corredor una vez que exista un acuerdo formal entre ambas jurisdicciones.

Esta iniciativa sigue una lógica similar a la utilizada recientemente para transferir el Tren del Valle a la provincia de Río Negro, un antecedente que ahora sirve como referencia para el caso entrerriano.

Quién podría operar el servicio ferroviario en Entre Ríos

Uno de los principales desafíos sigue siendo definir quién estará a cargo de la operación de las formaciones. Actualmente, Entre Ríos no cuenta con una empresa ferroviaria provincial habilitada e inscripta en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF), condición necesaria para prestar el servicio.

Entre Ríos no cuenta actualmente con una empresa ferroviaria provincial habilitada e inscripta en el ReNOF. Foto: Facebook Logística en Movimiento

Frente a este escenario, una de las alternativas que analizan las autoridades es recurrir a un operador privado registrado. Se trata de un esquema que ya fue aplicado en otros proyectos ferroviarios regionales y que podría facilitar la reactivación del corredor una vez concretado el traspaso.

Las conversaciones entre el Gobierno y la provincia venían desarrollándose incluso antes de la suspensión del servicio. Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha confirmada ni para la transferencia ni para el regreso de los trenes.

Cuatro meses sin tren y miles de usuarios afectados

El servicio dejó de funcionar a principios de mayo de 2026 debido a problemas técnicos y de infraestructura. Si bien durante junio se realizaron pruebas de circulación sin pasajeros para evaluar el estado del tendido ferroviario, las formaciones nunca volvieron a operar y tampoco se difundió un cronograma oficial para su reanudación.

El tren Paraná dejó de funcionar a principios de mayo de 2026 debido a problemas técnicos y de infraestructura. Foto: Facebook Logística en Movimiento

La suspensión afectó especialmente a quienes utilizaban el tren para viajar entre Paraná, Colonia Avellaneda, La Picada y otras estaciones intermedias del área metropolitana. Entre los sectores más perjudicados aparecen los estudiantes de la Escuela Agrotécnica Almafuerte de La Picada, que dependían del servicio para llegar diariamente al establecimiento educativo.

La situación también tiene una relevancia simbólica para la provincia: el corredor Paraná-El Pingo era el último servicio ferroviario de pasajeros que seguía en funcionamiento en Entre Ríos. Ahora, mientras las negociaciones avanzan, la posibilidad de una gestión provincial abre una nueva expectativa para recuperar un medio de transporte considerado esencial por numerosas comunidades de la región.