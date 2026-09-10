Meridiano de Greenwich: el verdadero motivo por el que se eligió este lugar como el punto cero del mundo

Meridiano de Greenwich, ¿por qué se eligió? Foto: Gemini.

El meridiano de Greenwich es una línea imaginaria que une el Polo Norte con el Polo Sur y sirve como referencia para medir la longitud geográfica. Aunque hoy se lo considera el punto de partida para dividir al planeta entre los hemisferios oriental y occidental, su ubicación no responde a una característica natural de la Tierra: fue elegida mediante un acuerdo internacional en 1884.

A diferencia del ecuador, cuya posición está determinada por el eje de rotación terrestre, cualquier meridiano podría haber sido establecido como longitud cero. La elección de Greenwich estuvo relacionada con la importancia que ya tenían sus mapas y cálculos para la navegación internacional.

Meridiano de Greenwich en un mapamundi. Foto: Gemini.

¿Cómo se eligió el meridiano de Greenwich?

Durante siglos, distintos países y centros científicos utilizaron sus propios puntos de referencia para calcular longitudes. Existieron mapas basados en los meridianos de París, Roma, Jerusalén, San Petersburgo, Filadelfia y la isla de El Hierro, entre otros.

Esta falta de uniformidad generaba problemas para comparar mapas, organizar viajes marítimos y coordinar actividades comerciales. En ese contexto, el Observatorio Real de Greenwich, fundado en Londres en 1675, había adquirido una enorme relevancia para la astronomía y la navegación.

Cercanías del meridiano de Greenwich en Londres. Foto: Wikipedia.

Allí se realizaban observaciones de los astros y se elaboraban tablas utilizadas por los navegantes para determinar su posición en el océano. En 1851, el telescopio diseñado por George Biddell Airy contribuyó a establecer el trazado del meridiano local.

La decisión definitiva llegó el 13 de octubre de 1884, durante la Conferencia Internacional del Meridiano celebrada en Washington D. C. Representantes de 25 países acordaron adoptar Greenwich como referencia internacional y fijaron allí la longitud 0°.

¿Qué relación tiene con los husos horarios?

La elección de un meridiano común también fue fundamental para organizar la medición internacional del tiempo. La Tierra gira 360 grados aproximadamente cada 24 horas, por lo que, de manera ideal, cada hora representa unos 15 grados de longitud.

Así, las regiones situadas al este de Greenwich adelantan horas respecto de la referencia, mientras que las ubicadas al oeste las retrasan. Sin embargo, los husos horarios actuales no siguen líneas perfectamente rectas, ya que también responden a fronteras nacionales, decisiones políticas y necesidades económicas.

El GMT (Tiempo Medio de Greenwich) fue utilizado como referencia civil internacional durante décadas. Desde 1972, el estándar mundial es el UTC (Tiempo Universal Coordinado), basado en relojes atómicos.

Monolito que representa al meridiano de Greenwich. Foto: Wikipedia.

Una línea que no coincide exactamente con el GPS

El meridiano histórico todavía puede observarse en el patio del Observatorio de Greenwich, donde los visitantes pueden pararse a ambos lados de la línea. Sin embargo, los sistemas modernos de navegación por satélite utilizan un meridiano de referencia diferente, ubicado aproximadamente 102,5 metros al este del trazado histórico.

El meridiano de Greenwich recorre cerca de 20.000 kilómetros entre ambos polos y atraviesa Reino Unido, Francia, España, Argelia, Mali, Burkina Faso, Togo y Ghana, además de la Antártida.

Su elección también estuvo relacionada con el peso de la navegación británica y la expansión de los ferrocarriles y el telégrafo, que hicieron cada vez más necesaria una referencia común. Por eso, aunque la línea que divide el este y el oeste es imaginaria, su impacto en la forma de medir el mundo fue enorme.