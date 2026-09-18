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La futura Base Naval de Ushuaia podrá brindar apoyo a los F-16: cómo será el proyecto estratégico

La futura Base Naval Integrada sumará funciones logísticas y podría brindar apoyo a los F-16 de la Fuerza Aérea y los P-3 Orión de la Armada desde Tierra del Fuego.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El Gobierno proyecta desplegar F-16 y P-3 Orión en el Atlántico Sur.
El Gobierno proyecta desplegar F-16 y P-3 Orión en el Atlántico Sur. Foto: Fuerza Aérea Argentina
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El Gobierno nacional sumó nuevos detalles sobre el proyecto de la futura Base Naval Integrada de Ushuaia y confirmó que, además de convertirse en un punto logístico estratégico para el Atlántico Sur y el apoyo a las operaciones antárticas, se proyecta que pueda brindar soporte al despliegue de los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Argentina y los aviones de patrulla marítima P-3 Orión de la Armada.

La información fue difundida durante la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien destacó el papel que tendrá la infraestructura en el despliegue territorial del Instrumento Militar de la Nación.

Según explicó el funcionario, la futura base permitirá fortalecer las capacidades logísticas argentinas y mejorar el control del espacio marítimo y aéreo. “La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes”, señaló, al remarcar que será “un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur”.

F-16, aviones. Foto: Reuters
El Gobierno proyecta desplegar F-16 y P-3 Orión en el Atlántico Sur.

La futura base naval y el despliegue de los F-16

Uno de los aspectos más relevantes de la definición oficial es la posibilidad de que los F-16 argentinos puedan recibir apoyo desde Tierra del Fuego. El proyecto contempla que la infraestructura contribuya a la protección naval y aérea de la región, junto con las capacidades de vigilancia y patrullaje marítimo de la Armada.

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La posibilidad de desplegar los cazas más al sur del país ya había sido mencionada previamente por el Gobierno. En el Informe de Gestión N.º 142 presentado ante el Congreso, la Jefatura de Gabinete había informado que no existían restricciones operativas impuestas por Estados Unidos para el empleo del sistema de armas F-16 en el Atlántico Sur.

En ese documento también se había señalado que los cazas podrían desplegarse fuera de su brigada de asiento hacia aeropuertos compatibles con su operación para cumplir tareas de control del espacio aéreo. Entre las obras previstas figuraba, además, la repavimentación de la pista de Río Gallegos.

Qué capacidad tendrá Ushuaia para recibir aviones de combate

Por el momento, la vocería presidencial no precisó cómo se concretaría la operación de los F-16 desde Ushuaia ni qué modificaciones serían necesarias. Sin embargo, la cercanía del aeropuerto internacional de la ciudad con la futura Base Naval Integrada abre la posibilidad de establecer una capacidad de apoyo logístico para aeronaves militares.

Para que los cazas puedan operar regularmente serían necesarias las correspondientes adaptaciones de infraestructura, servicios y sistemas de apoyo. Una eventual utilización conjunta permitiría reforzar la presencia argentina en el extremo austral y mejorar los tiempos de respuesta ante diferentes situaciones en el Atlántico Sur.

Argentina avanza con los F-16 y los P-3 Orión

El anuncio ocurre mientras la Argentina avanza con el Programa Peace Condor, mediante el cual incorporará 24 cazas F-16A/B MLU provenientes de Dinamarca. El segundo lote de aeronaves se prepara para arribar al país durante los próximos días, mientras continúan las obras de infraestructura en el Área Material Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil.

Aviones F-16, guerra en Ucrania. Foto: REUTERS
El Gobierno proyecta desplegar F-16 y P-3 Orión en el Atlántico Sur.

En paralelo, la Armada Argentina espera recibir próximamente su tercer P-3C Orión, actualmente sometido a tareas de puesta a punto en Estados Unidos.

La eventual articulación entre los F-16 y los P-3 Orión desde el extremo sur permitiría ampliar las capacidades de vigilancia, control y respuesta de las Fuerzas Armadas sobre el Atlántico Sur, al mismo tiempo que reforzaría el apoyo logístico argentino hacia la Antártida.

Fuerza Aérea ArgentinaAviones F-16
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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