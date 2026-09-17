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Incendio en Sarandí: una enorme columna de humo afecta la visibilidad en la autopista Buenos Aires-La Plata

El fuego se inició durante la noche en un predio destinado al reciclaje de cartón y plástico. Trabajan al menos diez dotaciones de Bomberos para contener las llamas.

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Incendio detrás del cinturón frutihortícola de Sarandí.
Incendio detrás del cinturón frutihortícola de Sarandí. Foto: X / @clarin.
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Un incendio de grandes dimensiones se registra en la localidad de Sarandí, en el sur del conurbano bonaerense, y genera una importante columna de humo que afecta la visibilidad en las inmediaciones de la autopista Buenos Aires-La Plata.

El fuego comenzó durante la noche del miércoles en un depósito ubicado al costado del Acceso Sudeste y continuaba activo durante la mañana de este jueves. En el lugar trabajan al menos diez dotaciones de Bomberos provenientes de Avellaneda, Sarandí, Villa Domínico y Wilde.

Incendio afecta a un depósito ubicado a metros del Mercado Frutihortícola y del Acceso Sudeste. Video: X / @DataConurbano.

Dónde se produjo el incendio

El siniestro se desarrolla en un predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), utilizado para el reciclaje y tratamiento de materiales como cartón y plástico.

Según información del SAME a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el depósito se encuentra al costado del Acceso Sudeste, en las inmediaciones de la autopista Buenos Aires-La Plata. La ubicación del incendio generó preocupación por la presencia de humo en una zona de circulación vehicular intensa.

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Incendio detrás del cinturón frutihortícola de Sarandí. Foto: NA.

El humo afecta la visibilidad en la autopista Buenos Aires-La Plata

Como consecuencia del fuego, una densa columna de humo comenzó a desplazarse sobre los alrededores del predio y alcanzó sectores cercanos a la autopista.

El fenómeno redujo la visibilidad de los conductores, por lo que se recomienda circular con extrema precaución en las zonas afectadas.

Según el reporte difundido sobre el operativo, el humo se concentró especialmente en las inmediaciones del Acceso Sudeste, donde los equipos de emergencia trabajan para evitar que las llamas se extiendan hacia otros sectores.

Cómo comenzó el incendio en Sarandí

De acuerdo con las primeras informaciones que trascendieron, el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos que se encontraban acumulados en un descampado detrás del Mercado Frutihortícola Abasto XXI.

Las llamas se propagaron rápidamente debido al tipo de materiales presentes en el lugar, principalmente cartón y plástico.

Ante esta situación, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de numerosas dotaciones de Bomberos de distintas localidades de la zona sur del Gran Buenos Aires. No se reportaron heridos ni víctimas fatales.

El objetivo principal es controlar el fuego y evitar que alcance sectores linderos al depósito, mientras la presencia de humo continúa afectando las condiciones de visibilidad en los alrededores.

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