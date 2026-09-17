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ChangoMás sigue festejando su aniversario: 480 clientes ya ganaron órdenes de compra de $250.000 y los sorteos continúan

En el mes de su celebración, la cadena nacional de retail realizó el primero de los dos sorteos por +900 órdenes de compra y sigue ofreciendo, durante todo septiembre, miles de ofertas y promociones a todos los clientes de todo el país.

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Cumple Mas de ChangoMas
Cumple Mas de ChangoMas Foto: Prensa
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ChangoMâs -el supermercado argentino que está en todo el país- realizó el primer sorteo de órdenes de compra equivalentes a 120 millones de pesos y, de esta manera, salieron sorteados los primeros 480 clientes que participaron de sus festejos, tanto en las tiendas físicas, ChangoMâs, MâsGo, MâsFarma y MâsAutocenter como en su tienda digital www.MasOnline.com.ar en lo que va de este mes aniversario.

El sorteo se llevó a cabo en las oficinas que la compañía tiene en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público, junto a representantes de GDN Argentina y con la conducción del reconocido conductor Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez.

Las celebraciones por CumpleMâs seguirán durante todo septiembre, invitando a todos los clientes de las tiendas de todo el país y los que navegan a diario a través de www.MâsOnline.com.ar a vivir una propuesta diferente con ofertas, descuentos y promociones únicas en miles de productos, opciones de financiación en artículos seleccionados y la posibilidad de seguir participando para ganar un chango por hora de 250.000 pesos cada uno.

Por cada compra de $5000 los clientes suman una chance para el segundo sorteo, mientras que quienes adquieran productos de marcas participantes suman posibilidades extra.

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Asimismo, los socios de MâsClub duplican sus chances y quienes compren a través de la web de www.MâsOnline.com.ar triplican sus chances. También la participación es sin obligación de compra, acercando al sector de atención al cliente, un dibujo pintado a mano del logo de la compañía en cualquiera de sus tiendas de norte a sur del país.

En este mes de celebración, ChangoMâs ofrece todos los días descuentos especiales con diferentes medios de pago además del mejor surtido, sino también la posibilidad de acceder a un chango de 250 mil pesos que acompaña el presupuesto de las familias argentinas.

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