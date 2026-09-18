Qué cambió en Franco Colapinto: la evolución que ya reconoce la propia Fórmula 1

La Fórmula 1 se rinde ante Colapinto Foto: REUTERS

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de España dejó una señal que va más allá del resultado final. El argentino terminó en la séptima posición en Madrid, consiguió seis puntos para Alpine y se ubicó entre los pilotos mejor valorados del fin de semana por los especialistas de la Fórmula 1.

El resultado confirma el crecimiento que mostró durante las últimas competencias. Después de un período de adaptación, Colapinto parece haber encontrado una mejor conexión con el monoplaza, algo que se refleja tanto en las clasificaciones como en su ritmo durante las carreras.

El reconocimiento de la Fórmula 1 para Franco Colapinto

Después de cada Gran Premio, un panel de especialistas analiza el rendimiento de los pilotos durante todo el fin de semana. La evaluación se concentra en el desempeño individual y busca dejar en segundo plano las diferencias existentes entre los autos.

En el ranking posterior a Madrid, Franco Colapinto apareció entre los pilotos más destacados. El argentino consiguió transformar el noveno puesto de largada en una séptima posición al momento de cruzar la bandera a cuadros.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El piloto de Alpine recibió una calificación promedio de 8,2 puntos y quedó en el cuarto lugar de la clasificación. Solamente fue superado por Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen, tres corredores que estuvieron involucrados en la lucha por las primeras posiciones.

La valoración no estuvo relacionada únicamente con el resultado. Los especialistas también consideraron su clasificación, el ritmo de carrera y la capacidad para aprovechar las oportunidades.

Por qué Madrid fue tan importante para Colapinto

El séptimo puesto no fue producto de una única situación favorable. Colapinto completó una clasificación consistente, accedió a la Q3 y largó desde el noveno lugar.

Durante la carrera, el bonaerense ganó posiciones, administró sus neumáticos y evitó cometer errores en los momentos más exigentes. Una detención realizada durante el período de Virtual Safety Car también le permitió fortalecer su lugar dentro de la zona de puntos.

Sin embargo, la clave fue su capacidad para mantenerse competitivo hasta el final. El argentino sostuvo un ritmo sólido y supo responder ante la presión de sus rivales.

Después de la competencia, Colapinto consideró que probablemente había completado su mejor fin de semana en la Fórmula 1. El piloto destacó especialmente la posibilidad de maximizar el rendimiento disponible durante la clasificación y la carrera.

La evolución que comenzó a verse en Monza

La mejora de Franco Colapinto no se limita a lo ocurrido en Madrid. En la fecha anterior, disputada en Monza, el corredor también había avanzado a la Q3 y terminado dentro de los puestos puntuables.

Colapinto y una gran carrera en España Foto: REUTERS

La combinación de dos clasificaciones consecutivas en Q3 y dos carreras sumando puntos representa una señal alentadora para Alpine. El equipo necesita recuperar terreno en el Campeonato de Constructores, por lo que cada llegada dentro de los diez primeros lugares resulta importante.

El progreso también puede observarse en su manejo del auto. Colapinto parece comprender mejor las limitaciones del monoplaza y logra adaptarse con mayor rapidez a los cambios realizados por los ingenieros.

Colapinto se fortalece dentro de Alpine

Los seis puntos conseguidos en Madrid también fueron valiosos para la situación del argentino dentro de la escudería. Su actuación demostró que puede construir un fin de semana competitivo desde las prácticas hasta la bandera a cuadros.

Además, Colapinto mostró velocidad, regularidad y madurez bajo presión. Estas cualidades son fundamentales para sostenerse en una categoría tan exigente como la Fórmula 1.

Su crecimiento no solamente genera entusiasmo entre los fanáticos argentinos. También le permite ganar confianza dentro de Alpine y demostrar que puede competir contra pilotos que cuentan con autos superiores.

El próximo desafío de Franco Colapinto

La siguiente presentación será el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el circuito urbano de Bakú. El trazado se caracteriza por sus largas rectas, frenadas exigentes y sectores estrechos, donde cualquier equivocación puede resultar costosa.

Para Colapinto, el objetivo será mantener la tendencia positiva y volver a luchar por los puntos. Un nuevo ingreso a la Q3 o una llegada dentro de los diez primeros reforzaría la idea de que los resultados de Monza y Madrid no fueron hechos aislados.

Más allá de la próxima carrera, el argentino ya consiguió algo fundamental: transformar las expectativas en resultados concretos. Su séptimo puesto, la calificación recibida y la regularidad mostrada explican por qué su evolución comienza a ser reconocida por la propia Fórmula 1.