Murió Claudia Pavia, una profesional de extensa trayectoria en la publicidad argentina

Claudia Pavia Foto: Gentileza

Claudia Pavia, profesional de larga trayectoria en la industria de la publicidad y los medios en Argentina, falleció este miércoles. Pavia se desempeñaba como directora de Negociaciones en Sentidos, una reconocida agencia de publicidad.

El fallecimiento fue publicado por Dossier en un artículo que destaca su experiencia y los vínculos que construyó durante su carrera con colegas y distintas generaciones de profesionales. Sus colegas en Multimedio 26 la recuerdan con afecto.

La despedida de sus restos será en Casa O’Higgins (O’Higgins 2842) en la Ciudad de Buenos Aires, de 14 a 18.