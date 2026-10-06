Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre estarán interrumpidos por obras: qué días en octubre estarán afectados

Obras ferroviarias interrumpirán el servicio. Foto: argentina.gob.ar

Los trenes de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre permanecerán interrumpidos entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre inclusive por obras ferroviarias. Los trabajos incluirán el reemplazo de un puente ubicado sobre la avenida Luis María Campos.

Durante esas cuatro jornadas, los pasajeros deberán tener en cuenta la modificación del servicio y consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender sus viajes.

Interrupción de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre en octubre.

Línea Mitre: qué obras se realizarán durante el corte

El principal trabajo será el reemplazo del puente ferroviario ubicado sobre la avenida Luis María Campos, entre las estaciones Tres de Febrero y Ministro Carranza, en el kilómetro 6,278 de la traza.

Las tareas forman parte de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo elevar los niveles de seguridad operacional, además de mantener condiciones adecuadas de confiabilidad y calidad en el servicio para los pasajeros.

Los trabajos contemplan el desmonte de la infraestructura actual por donde circulan las formaciones de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre y, posteriormente, la instalación del nuevo puente ferroviario.

También habrá obras para el futuro túnel Álvarez Thomas

Durante el mismo período, AUSA realizará trabajos en la zona de vías relacionados con la construcción del futuro túnel del paso bajo nivel Álvarez Thomas. En concreto, se instalarán pilotes destinados a la estructura del futuro paso bajo nivel, que estará ubicado entre las estaciones Drago y Urquiza.

De esta manera, el corte ferroviario permitirá avanzar de manera simultánea con distintas obras de infraestructura en el corredor de la línea Mitre.

Qué pasará con el ramal Tigre de la línea Mitre

A diferencia de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, el ramal Tigre funcionará con sus frecuencias habituales durante las cuatro jornadas en las que se desarrollarán los trabajos.

Por lo tanto, quienes utilicen ese servicio no tendrán modificaciones previstas en sus frecuencias habituales.

Las obras son en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Hay que tener en cuenta que las tareas previstas sobre la línea Mitre podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. En ese caso, los pasajeros deberán consultar las novedades oficiales para conocer eventuales cambios en el cronograma.

Para obtener información actualizada sobre las modificaciones en el servicio, los usuarios pueden consultar la app de Trenes Argentinos o el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades