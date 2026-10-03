PAMI entrega prótesis dentales: requisitos, cobertura y cómo iniciar el trámite

Cómo acceder a las prótesis dentales con PAMI Foto: PAMI

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tiene disponible un beneficio odontológico especial para todos los jubilados y pensionados adheridos a la obra social. Se trata del Plan Sonrisa Mayor, cuyo objetivo principal es brindar el acceso a la salud bucal a cada vez más personas.

La cobertura es extensa: permite a los asociados realizarse diversos tratamientos generales hasta implantes y colocación de prótesis dentales. En el caso de este último procedimiento, la obra social indicó que estará disponible a partir de este mes de octubre.

La colocación de prótesis dentales puede requerir una serie de citas con el dentista de hasta seis semanas. Siempre dependerá de la complejidad de cada caso.

Los afiliados de PAMI deben realizar un trámite muy sencillo para poder acceder a las prótesis dentales. Aunque sí necesitará una orden expedida por el médico correspondiente.

Qué prótesis ofrece PAMI a jubilados y pensionados

La obra social, PAMI, ofrece a sus afiliados la instalación de prótesis de acrílicos completas que se pueden remover. Asimismo, el organismo de salud incluye la instalación de prótesis parciales. Por otro lado, se pueden realizar otros tratamientos como:

Implantes unitarios

Coronas

Pernos

Prótesis implanto soportadas.

El trámite es rápido y sencillo y forma parte del Plan Sonrisa Mayor. Foto: PAMI

Prótesis dentales de PAMI: cómo hacer el trámite para acceder al beneficio

Lo primero que tendrá que hacer el afiliado a PAMI para acceder a la colocación de prótesis dentales será realizar una consulta con su dentista particular. El diagnóstico deberá ser específicamente sobre prótesis. El médico tendrá que indicar en la receta si efectivamente la persona la necesita y por qué.

Hasta este momento, no es necesario hacer ningún tipo de trámite con PAMI de manera presencial. En cuanto a la documentación que se necesita para hacer esta consulta simplemente con Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI será suficiente.

Cómo seguir el trámite en PAMI

Una vez que se posee el diagnóstico pertinente, el afiliado podrá consultar, entonces, en la cartilla en la sección “Prótesis”. El jubilado o pensionado podrá elegir allí el dentista más cercano a su vivienda para realizar el tratamiento. En caso de tener una consulta adicional, los afiliados pueden llamar a la línea 138.

Todo lo que hay que saber sobre las prótesis dentales de PAMI. Foto: PAMI

Pañales y apósitos descartables de PAMI gratuitos: qué se necesita para tener al beneficio

PAMI también ofrece a sus afiliados pañales y apósitos descartables totalmente gratuitos. Además, los mismos pueden llegar al domicilio del asociado. Dichas entregas se realizan cada mes y los paquetes que se dan a los asociados son desde 30, 60 y 90 unidades.

Los afiliados a PAMI tienen que saber que las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) emitidas se deben renovar cada 90 días. El médico del asociado tiene que confirmar cuál es el diagnóstico de la persona e indicar por qué necesita dichos pañales.

En cuanto al proceso de entrega, se puede consultar en la aplicación Mi PAMI en la sección “Mis entregas”. Si la entrega no se puede realizar en el domicilio, entonces, se podrá concretar una nueva visita o dar otra dirección para que se haga el envío.