En 1982, una publicitaria creó la chocotorta sin usar horno: 44 años después, fue elegida entre los tres mejores pasteles del mundo

La chocotorta nació como una estrategia publicitaria y terminó convertida en un clásico argentino Foto: Instagram @tiodany.insumospasteleria

No nació en la cocina de un restaurante famoso ni fue creada por un pastelero reconocido. La chocotorta surgió en 1982, cuando la publicitaria Marité Mabragaña combinó galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema para desarrollar una campaña comercial.

Aquella preparación sencilla, que no necesitaba horno, se convirtió con el paso de los años en uno de los postres más populares de la Argentina. En 2026, la chocotorta sumó un nuevo reconocimiento: fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo en una clasificación de TasteAtlas.

El clásico argentino quedó por delante de preparaciones tradicionales de Italia, Estados Unidos y Brasil. Solamente fue superado por el kladdkaka, un pastel húmedo y pegajoso originario de Suecia.

Cómo nació la chocotorta en 1982

A comienzos de la década de 1980, Marité Mabragaña trabajaba en la agencia publicitaria Ricardo De Luca. Entre las cuentas de la empresa se encontraban las galletitas Chocolinas, elaboradas por Bagley, y el queso crema Mendicrim.

Inspirada en las tortas hechas con vainillas humedecidas, la publicitaria decidió utilizar galletitas de chocolate intercaladas con una mezcla de dulce de leche y queso crema. En las primeras versiones, las Chocolinas eran mojadas en oporto, aunque posteriormente comenzaron a utilizarse café, leche o chocolatada.

Marité Mabragaña Foto: Eltrecetv

La primera chocotorta fue llevada a la agencia para que la probaran sus compañeros. La respuesta fue tan positiva que Mabragaña preparó otras dos: una para los responsables de Bagley y otra para los fabricantes de Mendicrim.

Su propuesta consistía en promocionar diferentes productos mediante una misma receta, una estrategia poco habitual para la publicidad argentina de aquellos años.

La campaña que llegó a miles de hogares

El proyecto demoró cerca de un año en llegar a la televisión porque las empresas debían resolver cómo compartir los costos y la promoción. Finalmente, el comercial comenzó a difundirse en 1983.

La receta también apareció en envases y materiales publicitarios. De esta manera, la chocotorta ingresó rápidamente en los hogares argentinos y comenzó a prepararse en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones.

Ingredientes de una chocotorta Foto: Instagram @tiodany.insumospasteleria

Una de las claves de su éxito fue la facilidad. No requería horno, batidora ni conocimientos avanzados de repostería. Solo era necesario humedecer las galletitas, mezclarlas con la crema de dulce de leche y formar varias capas.

Además, podía prepararse con anticipación y conservarse en la heladera. Esa practicidad hizo que muchas familias la eligieran como una alternativa rápida, económica y rendidora.

El reconocimiento que la llevó al podio mundial

En octubre de 2026, TasteAtlas colocó a la chocotorta en el segundo puesto de su ranking de mejores pasteles de chocolate del mundo.

El primer lugar fue para el kladdkaka sueco, elaborado con huevos, manteca, cacao, azúcar y harina. Su principal característica es el contraste entre una superficie ligeramente crujiente y un interior húmedo.

En la tercera posición quedó la torta caprese italiana, una preparación originaria de la isla de Capri que combina chocolate negro, almendras, huevos, azúcar y manteca, pero no lleva harina.

La chocotorta ya había recibido otra importante distinción. En 2020, una clasificación internacional la eligió como el mejor postre del mundo, por encima de especialidades históricas de Europa.

La creadora que nunca cobró regalías

A pesar del éxito, Marité Mabragaña no recibió regalías por la receta. La idea fue desarrollada como parte de su trabajo en la agencia, por lo que la publicitaria cobró su salario habitual, pero no obtuvo un porcentaje de las ventas.

Más de cuatro décadas después, fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo Foto: Instagram @tiodany.insumospasteleria

Con el tiempo aparecieron versiones con café, licor, frutas, cacao y diferentes coberturas. Sin embargo, la fórmula original permaneció casi intacta.

Lo que comenzó como una estrategia comercial terminó transformándose en una tradición vinculada con la memoria afectiva de varias generaciones. Cuarenta y cuatro años después de su creación, aquella torta sin horno logró competir con recetas centenarias y conquistar un lugar entre las mejores del mundo.