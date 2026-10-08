La Justicia sobreseyó a 13 familiares y allegados de Pablo Toviggino en una causa vinculada a la AFA

El abogado Álvaro Aitor Irazusta, representante de la mayoría de los imputados, había solicitado el sobreseimiento de sus defendidos y cuestionado los fundamentos de la investigación. Foto: X @afa

La Justicia Federal de Campana sobreseyó a 13 familiares y allegados de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a seis empresas en una causa iniciada por la presunta sustracción de fondos del patrimonio de la entidad.

Por qué fueron sobreseídos los familiares y allegados de Pablo Toviggino

Según el fallo al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el juez federal Adrián González Charvay dispuso los sobreseimientos “por no existir acción penal legalmente promovida a su respecto”.

La resolución benefició a Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana.

Pablo Toviggino junto a Claudio Chiqui Tapia. Foto: IG @chiquitapia.

También quedaron comprendidas en la decisión judicial las empresas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SA.

La investigación había comenzado en la Justicia Federal de Santiago del Estero a partir de una denuncia por la supuesta sustracción de fondos pertenecientes a la AFA. Durante su tramitación, el fiscal Pedro Simón solicitó la detención e indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y de Toviggino.

Posteriormente, la Cámara Federal determinó que el expediente quedara a cargo de González Charvay, en Campana, debido a que su juzgado ya acumulaba otras causas relacionadas con la AFA.

Qué argumentos presentaron las defensas para solicitar los sobreseimientos

El abogado Álvaro Aitor Irazusta , representante de la mayoría de los imputados, había solicitado el sobreseimiento de sus defendidos y cuestionado los fundamentos de la investigación.

Según sostuvo, el fiscal “sin ningún elemento más que un informe periodístico, formuló hipótesis extremadamente graves ” contra sus representados.

Además, aseguró que, después de una amplia investigación, “no se obtuvo respecto del Grupo HT ningún elemento que permita vincular sus operaciones con un activo proveniente de alguno de los delitos postulados por la acusación”.

Por su parte, Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco, abogados de María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino, también habían pedido su sobreseimiento.

Los letrados argumentaron que VANDAP y WICCA, empresas de las que Sartirana forma parte, “no aparecen como receptoras directas de fondos de AFA por servicios inexistentes”.

sin que ello implique el cierre de todas las investigaciones relacionadas con la AFA ni el sobreseimiento de Tapia o del propio La resolución alcanza a las 13 personas y seis empresas mencionadas,relacionadas con la AFA ni el sobreseimiento de Tapia o del propio Pablo Toviggino

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal26.com.