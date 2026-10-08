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Aviones F-16 argentinos: qué son los poderosos pods Litening G4 y por qué representan una capacidad inédita para la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea Argentina ya incorporó los primeros pods de designación y navegación Litening G4 junto a los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los pods de navegación y designación de blancos AN/AAQ-28 Litening G4 de los aviones F-16.
Los pods de navegación y designación de blancos AN/AAQ-28 Litening G4 de los aviones F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg
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La llegada de la segunda tanda de cazas F-16 a la Argentina no solo marcó un nuevo avance del programa Peace Condor, que ya alcanzó la mitad de las 24 aeronaves adquiridas a Dinamarca. También confirmó la incorporación de una capacidad inédita para la Fuerza Aérea Argentina: los pods de navegación y designación de blancos AN/AAQ-28 Litening G4, uno de los sistemas más avanzados del mundo para misiones aire-superficie.

Con doce F-16AM/BM ya recibidos y operativos en distintas etapas de incorporación, la presencia de estos pods abre un abanico de posibilidades para el futuro del nuevo sistema de armas, especialmente en tareas de ataque de precisión, vigilancia y combate contra amenazas emergentes como drones.

La Argentina ya recibió 12 de los 24 cazas F-16 comprados a Dinamarca.
Los pods de navegación y designación de blancos AN/AAQ-28 Litening G4 de los aviones F-16. Foto: Ministerio de Defensa

Qué son los pods Litening G4 que llegaron con los F-16

Desarrollados originalmente por la empresa israelí Rafael y producidos bajo licencia por compañías estadounidenses como Northrop Grumman, los pods Litening son equipos externos que se instalan bajo el fuselaje de los aviones de combate y permiten detectar, identificar, seguir y designar objetivos con gran precisión.

La versión G4, incorporada en los F-16 argentinos, es una de las más modernas de esta familia. Entró en servicio con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 2008 y Dinamarca se convirtió en su primer operador internacional en 2013.

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Estos sistemas cuentan con sensores infrarrojos FLIR, cámaras CCD de alta resolución de 1.000 x 1.000 píxeles, sensores láser e imágenes de onda corta infrarroja (SWIR), además de mejoras en la capacidad de seguimiento y zoom. Gracias a estas características, permiten operar tanto de día como de noche y en condiciones meteorológicas complejas.

La clave para emplear armamento inteligente

La incorporación de los Litening G4 representa un salto tecnológico para la Fuerza Aérea Argentina, ya que habilita el uso efectivo de municiones guiadas de precisión.

Entre ellas se destacan las bombas GBU-12 Paveway II, incluidas dentro del paquete autorizado por Estados Unidos para los F-16 argentinos. Estos pods permiten iluminar objetivos con láser y guiar las bombas hasta el blanco, aumentando la precisión y reduciendo daños colaterales.

Además, el programa Peace Condor contempla otras capacidades avanzadas, como los pilones PIDS+/ECIPS+ de la empresa danesa Terma, que incorporan sistemas de guerra electrónica y autoprotección sin limitar la capacidad de portar armamento.

Una herramienta contra drones y amenazas de baja velocidad

Más allá de las misiones tradicionales de ataque, los pods Litening también podrían ofrecer nuevas capacidades frente a amenazas modernas.

En Medio Oriente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza configuraciones que combinan pods Litening o Sniper con cohetes guiados APKWS II para interceptar drones y aeronaves de baja performance, reservando misiles más complejos y costosos, como los AIM-9 Sidewinder o los AMRAAM, para objetivos de mayor peligrosidad.

Si bien la Fuerza Aérea Argentina no confirmó oficialmente un interés por este tipo de armamento, la llegada de los pods Litening deja abierta la posibilidad de incorporar capacidades adicionales en el futuro.

Con doce F-16 ya recibidos y otros doce pendientes de entrega, el programa Peace Condor atraviesa una etapa decisiva. La incorporación de los Litening G4 no solo mejora las capacidades actuales de los cazas argentinos, sino que también allana el camino hacia la futura Capacidad Operativa Inicial de la Fuerza Aérea Argentina y la consolidación de uno de los proyectos de modernización militar más importantes de las últimas décadas.

Aviones F-16Fuerza Aérea Argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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