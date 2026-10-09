Franco Colapinto terminó 19° en Singapur y va por la revancha en la clasificación Sprint: hora y TV

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La actividad de la Fórmula 1 comenzó con máxima intensidad en el Gran Premio de Singapur, donde Franco Colapinto volvió a ponerse al volante del Alpine en uno de los circuitos más complejos del calendario.

El piloto argentino finalizó 19° en la única práctica libre del fin de semana y ahora concentrará todos sus esfuerzos en la clasificación Sprint, programada para este viernes por la mañana. La sesión será determinante porque definirá la grilla de partida para la competencia corta del sábado.

En un contexto de temperaturas elevadas, humedad y escaso margen para cometer errores, Colapinto completó diferentes pruebas de puesta a punto y trabajó con distintos niveles de combustible. El argentino quedó a nueve décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien ocupó la novena posición.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre de Singapur

Colapinto inició la sesión con neumáticos duros y registró un tiempo de 1:41.011 en su primera vuelta cronometrada. Con el paso de los minutos consiguió bajar sus registros y reducir la diferencia con Gasly, mientras los ingenieros de Alpine analizaban el comportamiento del monoplaza.

Uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con la presencia de polvo en la calle de boxes, una situación que afectó la visibilidad y dificultó la adherencia durante los primeros minutos de actividad.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Además, las condiciones meteorológicas representaron un desafío adicional. La temperatura ambiente alcanzó los 33 grados, mientras que el asfalto llegó a los 51 grados, con un nivel de humedad cercano al 63 por ciento. Estas cifras podrían modificarse durante la clasificación Sprint, que se disputará con menor luz natural y en condiciones más próximas a las de una carrera nocturna.

Durante el tramo final, Colapinto regresó a la pista con el objetivo de realizar una simulación de clasificación. Aunque logró mejorar su vuelta, terminó en el 19° lugar, por delante de tres competidores y con una diferencia de 2,709 segundos respecto del mejor registro.

Quién fue el más rápido en la práctica del GP de Singapur

George Russell, representante de Mercedes, se quedó con el mejor tiempo de la práctica libre. El británico marcó 1:32.274 y encabezó una clasificación muy ajustada entre las principales escuderías.

Charles Leclerc terminó segundo con la Ferrari, a 0,198 segundos, mientras que Lando Norris ubicó al McLaren en la tercera posición. Lewis Hamilton fue cuarto, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen.

Gasly fue el mejor piloto de Alpine al finalizar noveno. El francés quedó a 1,764 segundos de Russell, mientras que Colapinto concluyó a 2,709 segundos de la punta. La diferencia interna refleja que el argentino todavía tiene trabajo por delante antes de afrontar la clasificación Sprint.

A qué hora corre Franco Colapinto la clasificación Sprint

La próxima aparición de Franco Colapinto será este viernes 9 de octubre desde las 9.30, hora de la Argentina, cuando se dispute la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur.

Al tratarse de un fin de semana con formato Sprint, los equipos contaron con una sola práctica antes de ingresar en las instancias competitivas. Esto reduce considerablemente el margen para modificar los autos y obliga a los pilotos a encontrar rápidamente los límites del circuito.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

La clasificación Sprint tendrá tres segmentos eliminatorios y establecerá el orden de largada de la carrera corta del sábado. Para Colapinto, la prioridad será avanzar de la primera instancia y acercarse a la zona media, donde las diferencias entre varios pilotos fueron reducidas durante los entrenamientos.

Dónde ver en vivo a Colapinto en el GP de Singapur

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur podrá seguirse en la Argentina por la pantalla de ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

Este es el cronograma completo con horarios argentinos:

Viernes 9 de octubre, 9.30: clasificación Sprint.

Sábado 10 de octubre, 6.00: carrera Sprint.

Sábado 10 de octubre, 10.00: clasificación para el Gran Premio.

Domingo 11 de octubre, 9.00: carrera principal.

El desafío que tendrá Colapinto en Marina Bay

El circuito callejero de Marina Bay exige máxima precisión. Sus muros cercanos, la humedad y las altas temperaturas convierten cada vuelta en una verdadera prueba física y mental.

Colapinto afrontará ahora una instancia clave para intentar revertir el resultado de la práctica. La velocidad del Alpine de Gasly dentro del top 10 ofrece una referencia alentadora, pero el argentino necesitará una vuelta limpia y una correcta elección de neumáticos para escalar posiciones.

Con poco tiempo para realizar ajustes, la clasificación Sprint será la primera gran oportunidad de Colapinto para mostrar su verdadero ritmo en Singapur. El argentino deberá trabajar sobre los detalles y evitar cualquier error en un trazado donde una mínima imprecisión puede dejarlo contra los muros o fuera de competencia.