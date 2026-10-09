Experto en plantas trepadoras: “Las buganvilias Santa Rita florecen cuando se sienten estresadas, hay que dejarlas que se pongan tristes y después regarlas”

Cómo cuidar correctamente un Santa Rita Foto: Foto generada con IA

La Santa Rita, conocida también como bugambilia o buganvilia, es una de las plantas trepadoras más buscadas para llenar de color jardines, patios, balcones y terrazas. Los colores de sus pétalos pueden transformar una pared, una estructura exterior o un jardín que sea propicio para su desarrollo.

Sin embargo, existe un detalle de su cuidado que resulta llamativo: regarla de más no necesariamente ayuda a que la planta florezca, sino todo lo contrario. Según la cuenta de Instagram @BioplantMX, cierto nivel de estrés hídrico puede favorecer la aparición de flores. La clave está en entender hasta dónde llevar esta técnica y no confundirla con dejar la planta completamente seca.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, indicaron: “las buganvilias Santa Rita florecen cuando se sienten estresadas; hay que dejarlas que se pongan tristes y después regarlas”. Y aunque parezca una recomendación contradictoria con la intuición, apunta a generar períodos controlados de menor disponibilidad de agua antes de volver a hidratar la planta.

Cómo cuidar una Santa Rita para que florezca Video: Instagram @BioplantMX

En este sentido, cuando la Santa Rita recibe agua constantemente y el suelo permanece húmedo durante largos periodos de tiempo, consume gran parte de su energía en el crecimiento de las hojas y ramas. En cambio, una reducción controlada del riego puede funcionar como una señal ambiental que favorezca su etapa reproductiva.

Esto no significa que haya que descuidarla. La idea es permitir que el sustrato se seque entre riegos y observar el estado de la planta. Cuando las hojas comienzan a mostrar una ligera pérdida de firmeza, puede ser una señal de falta de agua. En ese momento se realiza un riego profundo y se vuelve a esperar hasta que el suelo pierda buena parte de su humedad.

Cómo ayudar a la floración de la planta de Santa Rita

Mucho sol: una de las claves para que la Santa Rita florezca

Además de manejar el agua, los expertos en plantas insisten en que la ubicación de la Santa Rita es fundamental, debido a que necesita varias horas de exposición solar directa para desarrollar una floración abundante. Por eso, un patio, terraza, balcón o jardín con buena luminosidad puede ser mucho más adecuado que un sector sombrío.

La falta de luz puede provocar que la planta produzca abundante follaje pero pocas flores. Si está cultivada en maceta, también conviene controlar que el recipiente tenga un buen drenaje para evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.

La Santa Rita es una trepadora vigorosa y necesita espacio para desarrollarse. Una estructura, pérgola, pared o tutor puede ayudar a guiar sus ramas y aprovechar su crecimiento vertical.

Paso a paso: cómo regar una buganvilia sin perjudicarla

Comprobá la humedad del sustrato: antes de regar, introducí un dedo unos centímetros en la tierra. Si todavía está húmeda, esperá unos días. Observá el estado de la planta: una ligera pérdida de firmeza en las hojas puede indicar que necesita agua. Si está excesivamente caída o tiene hojas secas, ya está sufriendo falta de hidratación. Regá de manera abundante: cuando el sustrato esté seco, agregá agua hasta humedecer bien la tierra y permití que el excedente salga por los agujeros de drenaje. Evitá los encharcamientos: no dejes agua acumulada en el plato de la maceta, porque el exceso de humedad puede perjudicar las raíces. Adaptá la frecuencia al clima: durante los períodos de calor, una Santa Rita cultivada en maceta y expuesta al sol puede necesitar riegos más frecuentes que una planta ubicada en el suelo. Dejá secar el sustrato antes del próximo riego: la clave del llamado estrés hídrico es evitar el riego constante, pero sin llevar la planta a una deshidratación severa. Reducí el estrés si aparecen signos de deterioro: hojas completamente secas, marchitez intensa o caída excesiva indican que la planta necesita agua y no que deba continuar sin riego.

Las ramas de la planta Santa Rita pueden conducirse sobre una pared, cerco, pérgola o enrejado mediante alambres, tutores o soportes firmes. Foto: Google Gemini.

La floración de una Santa Rita no depende de un único factor. Sol, riego controlado, drenaje y condiciones adecuadas de cultivo forman parte del conjunto de cuidados que pueden favorecer su desarrollo.

Por eso, si la planta tiene mucho follaje pero pocas flores, antes de aumentar el riego puede ser conveniente revisar cuánta luz recibe y con qué frecuencia se la está hidratando.