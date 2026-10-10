Fin de semana largo: cómo funcionan los trenes, colectivos, subtes y servicios en el AMBA

Cómo funciona el servicio de transporte Foto: -

El fin de semana largo de octubre llega con modificaciones importantes para quienes necesiten trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, los trenes, colectivos y subtes tendrán cronogramas especiales.

El cambio más importante será la interrupción de la línea Sarmiento, aunque también habrá frecuencias reducidas en colectivos y modificaciones en otros servicios públicos. Por este motivo, se recomienda consultar el estado del transporte antes de salir y planificar recorridos alternativos.

Colectivos en el AMBA: cómo funcionan durante el feriado

Los colectivos circularán con horarios de domingos y feriados durante el lunes 12 de octubre. En consecuencia, habrá una menor cantidad de unidades disponibles y los tiempos de espera podrían ser más largos.

La medida alcanzará a las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y a las que conectan diferentes localidades del conurbano bonaerense.

Colectivo de la línea 29. Foto: Wikipedia

Los pasajeros deberán salir con mayor anticipación, especialmente si necesitan combinar el colectivo con un tren o con el subte. Las frecuencias podrían disminuir todavía más durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Qué pasa con los trenes durante el fin de semana largo

Los trenes serán uno de los medios de transporte más afectados. La línea Sarmiento no prestará servicio en ninguno de sus ramales desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre inclusive.

La interrupción permitirá realizar trabajos programados en distintos sectores de las vías. De acuerdo con el cronograma previsto, la circulación habitual se retomará el martes 13 de octubre.

La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas. Foto: argentina.gob.ar

Además, la línea Mitre tendrá reducciones y cambios en sus recorridos, por lo que será necesario verificar el funcionamiento de cada ramal antes de dirigirse a las estaciones.

Quienes utilizan habitualmente el Sarmiento deberán buscar otras opciones para viajar. Esta situación podría provocar una mayor demanda de colectivos en el oeste del Gran Buenos Aires.

Horarios del subte y el Premetro

Las seis líneas de subte y el Premetro circularán con un esquema especial durante el feriado. El servicio estará disponible entre las 8 y las 22, aunque las frecuencias serán menores a las de un día hábil.

Para evitar demoras, los usuarios deberán revisar los horarios de la última formación y considerar un margen adicional cuando tengan que realizar combinaciones.

Llega una nueva línea de subte a la Ciudad de Buenos Aires Foto: Ciudad de Buenos Aires

El sistema de Ecobici continuará funcionando, con los pases y modalidades disponibles para residentes y visitantes.

Bancos y servicios públicos: qué estará abierto

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el lunes 12 de octubre. Los clientes podrán retirar dinero de los cajeros automáticos y realizar transferencias, pagos u otras operaciones por medio de las aplicaciones y plataformas de home banking.

Las oficinas públicas, dependencias administrativas y escuelas tampoco tendrán actividad. La atención habitual volverá el martes 13.

En los hospitales funcionarán las guardias y los servicios de emergencia durante las 24 horas, pero no habrá atención programada en consultorios externos.

La recolección de residuos podrá variar según cada municipio del conurbano. Por ese motivo, se aconseja consultar el cronograma informado por la intendencia correspondiente.

Recomendaciones para viajar por el AMBA

Ante las modificaciones previstas, será fundamental organizar el recorrido con anticipación. Los pasajeros deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar el estado del servicio antes de salir.

Buscar alternativas por la suspensión del Sarmiento.

Contemplar una mayor espera en los colectivos.

Revisar los horarios del último subte o tren.

Salir con más tiempo del habitual.

Evitar dirigirse a bancos y oficinas públicas.

El transporte público continuará funcionando durante el fin de semana largo, pero tendrá horarios reducidos y modificaciones importantes. Planificar el viaje será fundamental para evitar esperas, demoras y complicaciones.