Accidente fatal en la Panamericana: un muerto tras un choque que terminó con uno auto calcinado

Accidente fatal en la Panamericana. Foto: Captura de video.

La autopista Panamericana fue el escenario de un choque fatal entre dos autos que dejó el triste saldo de una persona fallecida y otra herida.

Al momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima ni la causa de su muerte.

El accidente ocurrió en sentido a la provincia de Buenos Aires, a unos 300 o 400 metros al norte de la salida de Ugarte.

Accidente fatal en la Panamericana. Foto: Captura de video.

Uno de los vehículos, un Honda HR-V, se incendió y quedó prácticamente destruido, generando heridas de gravedad en el conductor.

Por el operativo y el trabajo de los peritos, las demoras estimadas son de entre 20 y 30 minutos, aunque podrían aumentar con el correr de las horas.

La congestión afecta a quienes circulan hacia el norte durante el fin de semana largo, en una de las principales vías de salida de la Ciudad de Buenos Aires. Como alternativa, los conductores pueden utilizar la colectora, aunque también presenta demoras.