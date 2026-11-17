El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido, el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre Foto: Trenes Argentinos

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido, el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre, y los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales bonaerenses por obras de renovación integral de la infraestructura de vías, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria.

Durante el fin de semana se realizará el recambio de enlaces de vía, dispositivos clave que permiten a las formaciones cambiar de carril. Estas tareas resultan fundamentales para incrementar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio. Durante el corte se efectuarán intervenciones en 2 sectores de la traza. En el acceso a la estación Martínez se intervendrá el enlace norte, además de la alcantarilla en la calle Laprida y en el acceso a la estación Tigre se renovará el enlace de vía.

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido, el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre

Debido a que su ejecución requiere más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, se dispuso el fin de semana para llevarla a cabo. Hasta el día de hoy, se han renovado cerca de 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre de la línea Mitre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

El reacondicionamiento de los tendidos se realiza en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional, y responde a un objetivo operativo: reducir afectaciones futuras en el servicio al realizar de manera continua los trabajos en aquellos sectores de difícil acceso que requieren ventanas largas a disposición.

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido, el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre Foto: Trenes Argentinos

Hasta el momento se han renovado integralmente casi 36 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 6 aparatos de vías.

Trabajos indispensables en el ramal Tigre

Si bien ya se avanzó en más de un 80% en la renovación integral de las vías en el ramal Tigre, es urgente darle continuidad a los trabajos. Todavía quedan tramos con rieles y durmientes muy deteriorados y con más de 40 años de antigüedad.

Debido a estas afectaciones, los trenes deben circular a velocidad precautoria en esos sectores, lo que provoca demoras y cancelaciones en el servicio.

Las tareas de renovación integral del tendido de vías contempla: la readecuación total de los 40 kilómetros de vía -entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense-; el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes y alcantarillas.