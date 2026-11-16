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Alerta en Caseros por una fuga de gas con llamas: una excavación rompió un caño, evacuaron a vecinos y cortaron los servicios

Una excavación dañó una cañería de Naturgy. Trabajaron cinco dotaciones de Bomberos y se desplegó un operativo preventivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros.
Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros. Foto: Canal26.com
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Una fuga de gas provocó un principio de incendio en Caseros, partido bonaerense de Tres de Febrero, durante la tarde de este lunes 16 de noviembre. El incidente ocurrió en la calle Juan de Garay, entre Olavarría y Pringles, cuando operarios que realizaban una excavación en una obra en construcción dañaron una cañería de Naturgy. Como medida preventiva, evacuaron a los vecinos y cortaron los suministros de gas y electricidad en la zona.

La situación tomó relevancia y preocupación debido a lo sucedido recientemente en Remedios de Escalada, en el municipio de Lanús, donde una fuga de gas provocó una impactante explosión, tal como contó Canal 26 en sus notas sobre el tema.

Cómo se produjo la fuga de gas en Caseros

Javier Mayol, jefe de Bomberos de Tres de Febrero, explicó en diálogo con A24 que los trabajadores estaban realizando un socavado dentro del predio cuando interceptaron accidentalmente una instalación de gas.

La rotura provocó una pérdida que rápidamente tomó fuego. Según explicó el jefe de Bomberos, el incendio permitió que el gas se consumiera en el lugar y evitó que se dispersara hacia las propiedades cercanas.

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Trabajadores de Metrogas.
Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros.
Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros. Foto: Canal26.com

Mayol señaló que, en principio, se trataría de un accidente, debido a que los operarios estaban realizando trabajos de excavación y no intervenían directamente sobre la instalación de gas. Las circunstancias exactas deberán ser determinadas.

Por qué los Bomberos mantienen encendidas las llamas

Hasta el lugar llegaron cinco dotaciones de Bomberos, que dispusieron la evacuación preventiva de los vecinos y establecieron un operativo para controlar la emergencia.

El jefe del cuerpo explicó que los equipos decidieron mantener activa la llama para permitir que el gas se consumiera de manera controlada, en lugar de apagar el fuego y correr el riesgo de que el combustible se acumulara o propagara hacia otros sectores.

De acuerdo con Mayol, la situación se encuentra bajo control, aunque el operativo continúa y los vecinos permanecen evacuados. También se dispusieron cortes preventivos de electricidad y gas para reducir los riesgos mientras avanzan las tareas.

Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros.
Bomberos y policía trabajan en el escape de gas en Caseros. Foto: Canal26.com

Cuánto tiempo podría demorar el control de la pérdida

En el lugar trabajan cuatro cuadrillas de Naturgy, encargadas de intervenir sobre la red afectada y avanzar con el aislamiento del sector donde se produjo el escape.

Según explicó Mayol, personal de la distribuidora estimó que, entre la interrupción del suministro y la disipación completa del gas remanente en la cañería, podrían transcurrir aproximadamente una hora y media.

El plazo comunicado constituye una estimación técnica y dependerá de la evolución del procedimiento. Por el momento, continúa el trabajo de los equipos de emergencia y no se informó oficialmente cuándo podrán regresar los vecinos evacuados a sus viviendas.

Escape de gasCaseros
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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