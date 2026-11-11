comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Misa del papa León XIV en Luján: cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy.
Cómo funcionan los trenes hoy. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

El ramal Moreno/Luján/Mercedes de la línea Sarmiento brinda servicios especiales desde ahora y hasta el miércoles a las 23:30, en el marco de la visita del papa León XIV.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

El servicio de la línea Mitre circula según lo previsto, con cronograma de día hábil, por la visita del papa León XIV.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del Tren de la Costa circula según lo previsto, con cronograma de día hábil, por la visita del papa León XIV.

Contenido Recomendado

Trenes Argentinos:cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

Trenes Argentinos: cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

Cómo funcionan los trenes hoy por la visita del papa León XIV:así operan este lunes 9 de noviembre

Cómo funcionan los trenes hoy por la visita del papa León XIV: así operan este lunes 9 de noviembre

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesan zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López, y Delta, en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

El servicio de la línea Roca circula según lo previsto, con cronograma de día hábil, por la visita del papa León XIV.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución.
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

El servicio de la línea San Martín circula según lo previsto, con cronograma de día hábil, por la visita del papa León XIV.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

El servicio de la línea Belgrano Sur circula según lo previsto, con cronograma de día hábil, por la visita del papa León XIV.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea SarmientoPapa León XIV
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El Papa León XIV, ante más de un millón de jóvenes en el Monumento de los Españoles:“No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

    El Papa León XIV, ante más de un millón de jóvenes en el Monumento de los Españoles: “No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

  2. Quién es Juan Martín Allende, el empresario que perdió a su hija menor y le habló al Papa León XIV:“Conocí el dolor más profundo”

    Quién es Juan Martín Allende, el empresario que perdió a su hija menor y le habló al Papa León XIV: “Conocí el dolor más profundo”

  3. Desconsuelo en la Iglesia:murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

    Desconsuelo en la Iglesia: murió a los 83 años Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

  4. EN VIVO:el Papa León XIV cierra su gira en Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una multitudinaria misa en Luján

    EN VIVO: el Papa León XIV cierra su gira en Argentina con una visita a la cárcel de Devoto y una multitudinaria misa en Luján

  5. Corrió al balcón para festejar el pase a semifinales de Argentina y la ventana estaba cerrada:"Gorda, llamá a la ambulancia"

    Corrió al balcón para festejar el pase a semifinales de Argentina y la ventana estaba cerrada: "Gorda, llamá a la ambulancia"
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Carlos Balor y Carlos Bianco entregaron 540 títulos de propiedad a familias de 31 barrios

Carlos Balor, intendente de Berazategui, en entrega de títulos de propiedad.

Metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subtes y el Premetro:qué día y en qué horario

El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

La reacción del gobierno de Milei a los mensajes del Papa León XIV en Argentina:“Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”

Economía

Murió Rafael “Teddy” García Mansilla, un importante empresario de medios y la aviación

Murió el empresario Rafael Teddy García Mansilla

Aguinaldo de diciembre 2026:la fecha límite para cobrarlo y el cálculo para saber cuánto te corresponde

En la segunda jornada sin actividad local, el riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

Internacionales

Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.

Allanamiento y apertura de la supuesta bóveda escondida en la mansión de Santiago Peña en Paraguay:qué se encontró

De la infidelidad del CEO de Nvidia al FBI y la OTAN:los casos de presunto espionaje chino que llegaron al poder

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú