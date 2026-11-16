Un portavoz de Chase reconoció que algunas operaciones tardaban más de lo habitual por un problema técnico. Foto: Google Gemini AI.

Miles de usuarios reportaron este lunes 16 de noviembre de 2026 dificultades para operar con bancos de Estados Unidos, principalmente mediante aplicaciones y sitios web. Los reclamos alcanzaron a Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist, además de Zelle, según Downdetector y las agencias Reuters y Associated Press. Chase y Wells Fargo reconocieron inconvenientes técnicos, pero no se confirmó una causa común para los incidentes.

Qué bancos registraron reclamos y cuántos reportes hubo

Los usuarios comunicaron problemas para iniciar sesión, consultar saldos y completar pagos o transferencias. También hubo avisos vinculados con Capital One, PNC y TD Bank, todos en Estados Unidos.

Un recuento publicado por Asbury Park Press registró, a las 14.30 de la costa este estadounidense (16.30 en Argentina), 4.554 reportes sobre Chase, 2.097 sobre Bank of America, 1.058 sobre Wells Fargo y 96 sobre TD Bank. Las cifras corresponden a avisos recibidos por Downdetector, no a una cantidad comprobada de clientes afectados.

Los usuarios comunicaron problemas para iniciar sesión, consultar saldos y completar pagos o transferencias. Foto: Google Gemini AI.

En Irving, Texas, una mujer intentó sin éxito utilizar un cajero automático de Chase, de acuerdo con una fotografía captada por Associated Press durante la jornada.

Qué confirmaron Chase, Wells Fargo y U.S. Bank

Un portavoz de Chase reconoció que algunas operaciones tardaban más de lo habitual por un problema técnico. Aclaró que los clientes conservaban acceso a sus cuentas y fondos, descartó un incidente de ciberseguridad y afirmó que la entidad trabajaba para solucionarlo.

Wells Fargo también informó en su sitio web que registraba problemas técnicos, según recogió ABC7 Nueva York . Por su parte, U.S. Bank aseguró a Associated Press que sus sistemas no estaban directamente afectados, pero que podían demorarse transferencias de Zelle entre distintas entidades.

El registro de incidencias de Plaid, una plataforma que conecta aplicaciones financieras con cuentas bancarias, añadió otra evidencia: el 16 de noviembre identificó interrupciones en las conexiones con Chase que afectaban solicitudes de datos y vinculaciones de cuentas. Esa confirmación técnica no demuestra que exista una avería compartida con otros bancos.

Qué hacer si una transferencia se demora o una cuenta no abre

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB) recomienda contactar al banco por sus canales oficiales, probar otras vías de acceso y revisar los pagos automáticos. También aconseja reclamar los cargos o comisiones derivados de una interrupción técnica.

Para los pagos con Zelle, la compañía indica que debe comprobarse primero el estado de la operación en la aplicación bancaria. Si no está claro si el dinero fue enviado, recomienda consultar a la entidad; repetir una transferencia sin verificarla podría generar un pago duplicado.

La CFPB también advierte sobre mensajes fraudulentos que solicitan datos bancarios durante problemas de servicio. Hasta el momento, no hay confirmación de una caída de todo el sistema bancario estadounidense ni de una causa común, mientras las entidades continúan informando sobre el alcance de los incidentes.