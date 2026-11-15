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El mega outlet del Oeste ya tiene fecha estimada de apertura y marcas confirmadas: cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

El histórico centro comercial de Haedo se prepara para abrir una nueva etapa con unos 50 locales, propuestas gastronómicas y hasta espacios de entrenamiento. ¿Cuándo es la fecha de apertura?

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Oeste Outlet
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El oeste del Gran Buenos Aires tendrá un nuevo centro comercial antes de fin de año, ya que el histórico predio donde funcionó el Showcenter de Haedo, que luego operó como Al Oeste Shopping, volverá a abrir para convertirse en el Oeste Outlet, un complejo que combinará locales de primeras marcas, gastronomía y entretenimiento.

El proyecto fue impulsado por el grupo IRSA y ya comenzó a revelar algunas empresas que formarán parte de esta nueva propuesta comercial. La inauguración estará prevista para los primeros días de diciembre de este año, con marcas como Selú, Nike y Macowens, entre otros.

Oeste Outlet
Oeste Outlet Foto: Magnific

¿Cuáles son las primeras marcas confirmadas en Oeste Outlet?

A través de sus redes sociales oficiales, Oeste Outlet comenzó a anunciar las primeras firmas que tendrán locales en el nuevo centro comercial de Haedo. Entre las marcas confirmadas se encuentran Nike y Selú, pero también se sumarán propuestas vinculadas con la gastronomía y los servicios, entre ellos, Café Martínez, la heladería Tiprendo y 365 Kioscos Argentinos.

Estas incorporaciones representan los primeros nombres de una oferta comercial que tendrá alrededor de 50 locales. Se espera que, a medida que avancen los trabajos y se acerque la inauguración, se conozcan nuevas marcas y propuestas.

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Cómo será el nuevo centro comercial donde funcionaba el ex Showcenter

El proyecto contempla una superficie construida de aproximadamente 75.000 metros cuadrados y busca recuperar las instalaciones del antiguo complejo para convertirlas en un espacio de compras, recreación y servicios.

Uno de los atractivos será la continuidad de las 14 salas de cine Showcase, que forman parte de la historia del predio y seguirán vinculadas con la propuesta de entretenimiento. Además, contará con un nuevo estacionamiento y con un patio gastronómico totalmente renovado, con capacidad estimada para 7500 personas, un sector recreativo de más de 3.000 metros cuadrados y un gimnasio de aproximadamente 1.500 metros cuadrados. También se mantendrán las canchas de pádel.

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En materia de infraestructura, el proyecto contempla más de 1.000 cocheras cubiertas para facilitar el acceso de los visitantes. La intención es reunir distintas actividades en un mismo lugar y ofrecer una alternativa comercial para los habitantes de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y localidades cercanas.

Y aunque todavía no se comunicó una fecha exacta para el acto de apertura, lo cierto es que el anuncio de las marcas que llegarán al oeste marca una etapa de finalización del proyecto, que además contempla la generación de más de 250 puestos de trabajo y busca impulsar la actividad económica de la zona.

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