El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz Foto: NA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó que las elecciones provinciales se realizarán el domingo 16 de mayo de 2027, más de cinco meses antes de los comicios presidenciales previstos para el 24 de octubre. De esta manera, el distrito norteño se incorporó al grupo de provincias que decidieron desdoblar sus elecciones y definir sus autoridades locales en una jornada diferente de la votación nacional.

La medida fue oficializada este lunes 16 de noviembre mediante el decreto 762, que establece la convocatoria para elegir gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales e integrantes de los gobiernos municipales. La decisión se produce mientras distintos mandatarios avanzan con sus propios calendarios y comienzan a delinear las estrategias políticas para 2027.

Gobierno de Salta+1

Elecciones 2027 en Salta: qué cargos se votarán el 16 de mayo

La convocatoria del Gobierno salteño contempla la renovación de los principales cargos ejecutivos y legislativos de la provincia, además de las autoridades de sus 60 municipios. Los representantes elegidos asumirán funciones por un período de cuatro años.

De acuerdo con la información oficial, los salteños deberán elegir los siguientes cargos:

Gobernador y vicegobernador de la provincia.

11 senadores provinciales.

30 diputados provinciales.

60 intendentes municipales.

222 concejales.

Convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, encargados de redactar una nueva Carta Orgánica.

Las elecciones se desarrollarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y sin Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La convocatoria también se ajusta a lo dispuesto por la Ley 8463, que exige anunciar los comicios generales con una anticipación mínima de seis meses.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz Foto: NA

En cuanto a la distribución territorial, la renovación de senadores alcanzará a 11 departamentos, entre ellos Anta, Cerrillos, Metán, Orán, Rivadavia y San Martín. Por su parte, las bancas de diputados se distribuirán entre 15 departamentos, con nueve representantes correspondientes a Capital.

Por qué Salta decidió separar sus elecciones de las presidenciales

El desdoblamiento permitirá que la disputa por la gobernación y los cargos municipales se desarrolle por separado de la elección presidencial, en la que se definirá quién conducirá el país durante los siguientes cuatro años.

La decisión fue comunicada también por el ministro de Gobierno provincial, Ignacio Jarsún, quien explicó que la convocatoria busca permitir que los ciudadanos elijan primero a sus representantes provinciales y posteriormente participen de la elección nacional de octubre.

Desde el punto de vista político, la separación de fechas abre un escenario en el que las fuerzas provinciales podrán concentrar sus campañas en cuestiones locales, sin compartir necesariamente la boleta ni el calendario con los candidatos presidenciales.

El nuevo cronograma también representa un desafío para La Libertad Avanza y los espacios opositores, que deberán organizar sus estrategias electorales en distintos momentos del año y evaluar posibles acuerdos territoriales.

En paralelo, en Salta continúa el debate político sobre la posibilidad de que Sáenz busque un nuevo mandato. El oficialismo provincial sostiene que el gobernador está habilitado para competir nuevamente, aunque esa interpretación ha generado discusiones sobre los límites constitucionales a la reelección.

Elecciones 2027: qué otras provincias confirmaron sus fechas

La decisión de Salta se suma a una serie de definiciones que comenzaron a modificar el mapa electoral argentino. Neuquén y Tucumán también anunciaron fechas propias, mientras otros distritos todavía analizan si acompañarán el calendario presidencial.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa oficializó las elecciones para el 14 de febrero de 2027, por lo que la provincia patagónica abrirá el calendario de votaciones. Allí se renovarán la gobernación, las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales.

Elecciones. Foto: REUTERS

Tucumán, por su parte, tiene previsto acudir a las urnas el 9 de mayo, apenas una semana antes que Salta. El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral provincial y no implica un adelantamiento excepcional.

En Santa Fe, el mandatario Maximiliano Pullaro analiza un cronograma con PASO el 18 de abril y elecciones generales el 13 de junio, aunque todavía resta la oficialización correspondiente.

Catamarca, en cambio, confirmó que mantendrá sus comicios provinciales junto con los presidenciales del 24 de octubre, según la definición comunicada por el gobernador Raúl Jalil.

Buenos Aires y CABA: las definiciones pendientes para las elecciones de 2027

Mientras varias provincias ya establecieron sus fechas, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía deben resolver cómo organizarán sus elecciones.

En territorio bonaerense, Axel Kicillof deberá definir si repetirá el esquema de desdoblamiento utilizado en 2025 o si los comicios provinciales coincidirán con los nacionales. La decisión tendrá impacto en la organización de las campañas y en las negociaciones entre las principales fuerzas políticas.

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri tampoco confirmó el calendario definitivo, aunque se encuentra bajo análisis la posibilidad de unificar las elecciones locales con las presidenciales.

Otras provincias, como Misiones, Córdoba, Chubut, Río Negro, Chaco, Mendoza y Jujuy, también avanzan con distintas alternativas para separar sus procesos electorales, aunque no todas establecieron fechas concretas.

Así, el calendario de 2027 comienza a tomar forma con una característica central: la elección presidencial del 24 de octubre estará precedida por una extensa sucesión de comicios provinciales, que pondrán a prueba la capacidad electoral de los oficialismos locales, las fuerzas opositoras y los espacios nacionales antes de la disputa por la Casa Rosada.