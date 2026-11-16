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Después de casi 10 años, una línea de colectivos de Zona Oeste podría dejar de circular desde el 1 de diciembre: sus 2 ramales están en riesgo

La empresa Línea 216 anunció que dejará de operar los dos ramales de la línea 504 de Ituzaingó por problemas económicos. El Municipio busca un nuevo operador y analiza alternativas para evitar que los vecinos se queden sin servicio.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La línea 504 de Ituzaingó podría dejar de funcionar desde el 1 de diciembre.
Una línea de colectivos de Zona Oeste podría dejar de circular desde el 1 de diciembre: la empresa Línea 216 SAT anunció que dejará de operar los dos ramales de la 504 en Ituzaingó. Foto: Facebook / Buses De Villa Rosa.
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La línea de colectivos 504 de Ituzaingó podría dejar de circular a partir del martes 1 de diciembre de 2026, luego de que la empresa Línea 216 SAT confirmara que dejará de operar sus dos ramales, Norte y Sur, por dificultades económicas.

La decisión afecta a un servicio que conecta distintos barrios de Zona Oeste con la estación del Ferrocarril Sarmiento, centros de salud, escuelas y zonas comerciales. Mientras tanto, el Municipio busca una alternativa para evitar que los usuarios se queden sin transporte.

La línea 504 de Ituzaingó podría dejar de funcionar desde el 1 de diciembre.
La línea 504 de Ituzaingó está en riesgo después de casi 10 años de servicio. Sus recorridos conectan distintos barrios con la estación del Ferrocarril Sarmiento, escuelas y centros de salud. Foto: Facebook / Empresa Linea 216 SAT.

El presidente de la compañía, Oscar Álvarez, explicó que la línea transporta un promedio de 0,88 pasajeros por kilómetro recorrido, una cifra que, según la empresa, hace imposible sostener la prestación. Además, aseguró que las compensaciones económicas que recibe no alcanzan para cubrir los gastos operativos.

La situación genera incertidumbre entre los vecinos que utilizan habitualmente este servicio, especialmente aquellos que dependen del colectivo para llegar a sus trabajos, estudiar o realizar trámites.

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Qué línea de colectivos de Zona Oeste podría dejar de funcionar el 1 de diciembre

La medida anunciada por Línea 216 SAT afecta a la línea comunal 504 de Ituzaingó, que funciona desde hace aproximadamente una década bajo la administración de esa empresa.

Sus dos ramales, Norte y Sur, permiten conectar diferentes sectores del distrito con puntos estratégicos, como la estación ferroviaria, el centro comercial y establecimientos educativos y sanitarios.

La línea 504 de Ituzaingó podría dejar de funcionar desde el 1 de diciembre.
La empresa Línea 216 SAT aseguró que la 504 transporta apenas 0,88 pasajeros por kilómetro recorrido, una cifra que, según la compañía, dificulta la continuidad del servicio. Foto: Facebook / Buses De Villa Rosa.

La decisión de abandonar la prestación fue comunicada a las autoridades municipales durante una reunión con representantes de la compañía.

Según explicó Álvarez a Primer Plano Online, el problema principal es la baja cantidad de pasajeros en relación con los kilómetros recorridos.

La empresa también informó que recibe aproximadamente 31 millones de pesos mensuales en compensaciones provinciales, pero sostiene que ese monto resulta insuficiente para afrontar los costos del servicio.

Por qué la línea 504 de Ituzaingó dejaría de circular después de casi 10 años

La crisis económica de la línea 504 se convirtió en el principal argumento de la empresa para justificar su decisión de abandonar los recorridos.

Desde el Municipio de Ituzaingó, encabezado por el intendente Pablo Descalzo, vincularon la situación con los cambios en el financiamiento nacional del transporte público.

El Ejecutivo local sostuvo que la eliminación de aportes nacionales destinados a servicios provinciales y municipales dificulta que las administraciones locales puedan sostener estas prestaciones.

En este contexto, Descalzo y el secretario de Gobierno, Mauro Lavagnino, mantuvieron una reunión con representantes de Línea 216 SAT para analizar posibles soluciones.

El objetivo de las gestiones es garantizar la conectividad de los barrios afectados y preservar los puestos de trabajo vinculados al servicio.

La línea 504 de Ituzaingó está en riesgo después de casi 10 años de servicio. Sus recorridos conectan distintos barrios con la estación del Ferrocarril Sarmiento, escuelas y centros de salud. Foto: Diario La Ciudad.

Qué pasará con los recorridos de la línea 504 en Ituzaingó

Una de las alternativas que se encuentra bajo análisis consiste en modificar los recorridos de otras líneas operadas por la misma empresa para cubrir parte de los trayectos que actualmente realiza la 504.

La propuesta permitiría mantener conexiones en sectores del norte y sur de Ituzaingó, aunque todavía no se difundieron los recorridos específicos ni las frecuencias que podrían implementarse.

Para concretar estas modificaciones sería necesaria la autorización del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, todavía no existe un esquema confirmado que garantice que todos los barrios mantendrán las mismas conexiones a partir de diciembre.

La incertidumbre también alcanza a los trabajadores de la línea, cuya situación dependerá de las decisiones que adopten la empresa y las autoridades.

El Municipio abrió una licitación para evitar el cierre de la línea 504

Frente al anuncio de Línea 216 SAT, el Municipio de Ituzaingó inició un procedimiento de licitación pública para buscar una nueva empresa que pueda hacerse cargo del transporte comunal.

La línea 504 de Ituzaingó podría dejar de funcionar desde el 1 de diciembre.
El Municipio de Ituzaingó busca una nueva empresa para garantizar la continuidad de la línea 504, mientras analiza alternativas para mantener las conexiones entre los barrios afectados. Foto: Facebook / Buses De Villa Rosa.

De acuerdo con el Boletín Oficial bonaerense, la Licitación Pública N.º 10/2026 establece el 30 de noviembre a las 12 como fecha de apertura de ofertas, apenas un día antes del cese anunciado por la actual operadora.

Sin embargo, medios locales informaron que las gestiones para conseguir un reemplazo no habían logrado atraer empresas interesadas. Hasta el momento, no se confirmó públicamente una nueva adjudicación que garantice la continuidad de los dos ramales.

La fecha del 1 de diciembre será determinante para conocer si el distrito consigue mantener el transporte comunal mediante un nuevo operador o si deberá reorganizar los recorridos existentes.

Por ahora, los usuarios deberán esperar una comunicación oficial que precise qué colectivos podrán utilizar, cuáles serán las paradas disponibles y si habrá modificaciones en las frecuencias habituales.

ColectivosItuzaingóInterrupciónTransporte público
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora SEO

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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