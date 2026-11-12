comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 12 de noviembre de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy.
Cómo funcionan los trenes hoy. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy jueves 12 de noviembre de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

06.40 - Línea Sarmiento circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

7.29 - Línea Mitre ramal J. L. Suárez se encuentra interrumpido por fallas en el suministro eléctrico.

Línea Mitre ramal Bmé. Mitre circula con demoras por fallas en el suministro eléctrico.

Contenido Recomendado

Misa del papa León XIV en Luján:cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Misa del papa León XIV en Luján: cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Trenes Argentinos:cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

Trenes Argentinos: cómo funcionan los servicios este martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

Línea Mitre ramal Tigre, línea San Martín y Sarmiento circulan con sus frecuencias habituales.

06.51 - El servicio del ramal J. L. Suárez de la línea Mitre se encuentra interrumpido debido a una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

06.40 - Tren de la Costa circula con su frecuencia habitual.

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesan zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López, y Delta, en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

06.40 - Línea Roca circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución.
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

06.40 - Línea San Martín reanuda su servicio completo tras colisión con persona en PaN Piñero.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

06.40 - Línea Belgrano Sur circula con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea Sarmiento
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

    Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

  2. Feriados 2026:cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre y qué días no se trabaja

    Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de noviembre y qué días no se trabaja

  3. Aumentan el pasaporte y el DNI:nuevos precios, quiénes pueden acceder gratis y cuánto costará el trámite exprés

    Aumentan el pasaporte y el DNI: nuevos precios, quiénes pueden acceder gratis y cuánto costará el trámite exprés

  4. El Papa León XIV abandonó Argentina después de una visita histórica:cómo será su agenda en Perú

    El Papa León XIV abandonó Argentina después de una visita histórica: cómo será su agenda en Perú

  5. Misa del papa León XIV en Luján:cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

    Misa del papa León XIV en Luján: cómo funcionan los trenes hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos