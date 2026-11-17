Cuál es la esponja natural para limpiar la cocina Foto: Imagen generada con IA

Las esponjas de cocina son uno de los elementos de limpieza más utilizado en la cotidianeidad, ya que se utilizan para lavar los platos, retirar los restos de comida de las ollas y mantener la mesada siempre limpia. Sin embargo, su composición y su impacto ambiental puede generar microplásticos que terminan en nuestro cuerpo.

Frente a esta situación, una alternativa de origen natural ganó popularidad en los hogares: la lufa, una esponja vegetal que se obtiene de una planta trepadora. Se trata de un fruto maduro que, al secarse, desarrolla una estructura fibrosa que puede utilizarse para fregar diferentes superficies, con la ventaja de que es biodegradable y no libera microplásticos durante su utilización.

Luffa cylindrica, la planta con la esponja tropical Foto: Pinterest

Qué es la lufa y de dónde proviene

La lufa, también conocida como esponja vegetal, proviene de una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas. Su fruto, cuando alcanza la madurez y se seca, deja en su interior una red de fibras naturales entrelazadas que puede aprovecharse como elemento de limpieza.

A diferencia de las esponjas sintéticas, que suelen estar fabricadas con derivados del petróleo, la lufa tiene un origen vegetal. Su estructura fibrosa permite remover restos de comida y suciedad adherida sin necesidad de recurrir a materiales plásticos.

Además, es biodegradable, por lo que representa una alternativa para quienes buscan reducir los residuos sintéticos que generan las tareas domésticas.

Cuál es la esponja natural para limpiar la cocina Foto: Imagen generada con IA

Para qué se puede utilizar la esponja vegetal en la cocina

Por su textura y resistencia, la lufa puede utilizarse para lavar platos, vasos, cubiertos, ollas y otros utensilios de cocina. También resulta útil para limpiar mesadas y distintas superficies que necesitan una limpieza cotidiana.

Sin embargo, por su textura porosa y áspera, puede resultar abrasiva para algunos materiales delicados. Por este motivo, antes de utilizarla sobre superficies antiadherentes, utensilios con revestimientos especiales o elementos que puedan rayarse, es recomendable hacer una prueba en una zona poco visible o elegir otro elemento de limpieza.

Por otro lado, al igual que cualquier esponja de cocina, la lufa necesita una limpieza adecuada para evitar que acumule restos de alimentos y humedad. Después de cada uso, es importante enjuagarla bien, retirar los residuos y dejarla secar completamente en un lugar ventilado.

También conviene evitar que permanezca dentro de la pileta o en recipientes con agua estancada, ya que la humedad favorece el desarrollo de microorganismos.

Su reemplazo dependerá de la frecuencia de uso, el estado de las fibras y la presencia de olores o suciedad que no pueda eliminarse con el lavado. Cuando comienza a deteriorarse, pierde su textura o presenta señales de contaminación, es momento de cambiarla.