Argentina enfrentó a otro enemigo europeo en la Guerra de Malvinas: cómo ayudó el “aliado invisible” de Reino Unido

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

La Guerra de Malvinas no solo fue un enfrentamiento entre la Argentina y el Reino Unido. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, el conflicto duró 74 días y dejó un saldo devastador de 649 argentinos muertos, 255 británicos y tres isleños civiles, pero también expuso una red internacional de apoyos, silencios y maniobras que pesaron tanto como las armas.

Aunque la memoria pública suele concentrarse en la respuesta militar británica y en el apoyo de Estados Unidos, hubo otro actor europeo que jugó un rol decisivo desde las sombras: Francia. El dato resulta todavía más impactante porque París no era un observador lejano: había vendido a la Argentina aviones Super Étendard, Mirage y misiles Exocet antes de la guerra, y luego terminó suministrando información clave a Londres para neutralizar parte de ese mismo poder de fuego.

El “aliado invisible” que alteró el equilibrio en el Atlántico Sur

En términos militares, Inglaterra necesitaba algo más que voluntad política para recuperar las islas: debía entender con precisión las capacidades aéreas y misilísticas argentinas. Allí apareció la ayuda francesa. Documentos y reconstrucciones periodísticas coinciden en que el gobierno de François Mitterrand impuso un embargo sobre ventas militares a la Argentina, compartió con Londres información detallada sobre sistemas de armas franceses en manos argentinas y facilitó ejercicios para que británicos entrenaran frente a aeronaves similares a las que luego encontrarían en combate.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Ese respaldo fue tan relevante que el ex secretario de Defensa británico John Nott llegó a describir a Francia como uno de los aliados más importantes del Reino Unido durante la contienda. A la vez, la historia fue más compleja que una simple alineación automática, porque investigaciones posteriores también mostraron que durante la guerra siguieron existiendo zonas grises, discusiones dentro del aparato francés y hasta denuncias sobre técnicos galos que permanecieron en la Argentina.

Francia: de qué manera apoyó a Reino Unido durante la Guerra de Malvinas

El apoyo francés se expresó en cuatro planos. El primero fue el político-diplomático: Mitterrand se comunicó rápidamente con Londres para transmitir respaldo y Francia acompañó decisiones favorables al Reino Unido en el marco internacional, en sintonía con la reacción europea posterior al desembarco argentino del 2 de abril. La propia Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 3 de abril de 1982, exigió el cese de hostilidades y la retirada de las fuerzas argentinas de las islas.

El segundo plano fue el militar-técnico. Francia entregó a los británicos datos sobre los Mirage, los Super Étendard y el misil Exocet, tres piezas centrales del arsenal argentino. Además, según la reconstrucción de fuentes diplomáticas y militares, aviones franceses fueron utilizados en entrenamientos para que pilotos británicos pudieran anticipar el comportamiento de las aeronaves fabricadas en Francia y operadas por la Argentina.

Mitterrand y Thatcher. Foto: The Independent

El tercer nivel fue el logístico. La BBC señaló que París autorizó a la flota británica con destino al Atlántico Sur a usar instalaciones francesas en África occidental, mientras también colaboró para impedir que Buenos Aires consiguiera más misiles Exocet en el mercado internacional. Esa tarea era vital para Londres después del impacto que tuvieron esos misiles sobre el HMS Sheffield y el Atlantic Conveyor, dos golpes que sacudieron la campaña naval británica.

Por último, existió un plano ambiguo y polémico. La misma investigación de la BBC reveló testimonios y documentos sobre un equipo técnico francés que habría permanecido en la Argentina durante la guerra y que, al menos según esas versiones, ayudó a verificar lanzadores Exocet. Esa arista no invalida el fuerte apoyo estatal francés a Londres, pero sí muestra que la historia de Malvinas también estuvo atravesada por dobles canales, intereses industriales y zonas de opacidad propias de toda guerra moderna.

Exocet, embargo y temor británico: por qué Francia se volvió decisiva

La razón por la que Francia pesó tanto en el conflicto fue simple: conocía desde adentro el corazón tecnológico de una parte sensible del poder argentino. En 1982, los británicos entendieron que no enfrentaban únicamente a la Argentina, sino también al riesgo de que una potencia regional utilizara con eficacia equipamiento europeo de punta. Por eso Londres necesitó saber qué limitaciones tenían esos sistemas, cuántas unidades estaban operativas y cómo podía reducir su impacto.

Sir John Nott fue el Secretario de Defensa del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas Foto: Archivo

Ese temor se agravó cuando surgió la posibilidad de que Perú, país solidario con la posición argentina, recibiera misiles Exocet de origen francés y eventualmente pudiera favorecer a Buenos Aires. Thatcher presionó a Mitterrand para bloquear esa entrega, y Francia terminó demorándola. Es decir: el “aliado invisible” no solo aportó información, sino que además se convirtió en una pieza clave para cerrarle a la Argentina posibles vías de reabastecimiento.

Qué países de Sudamérica apoyaron a la Argentina en el conflicto bélico de 1982

En Sudamérica, la foto general fue clara: la mayoría de los países simpatizó con la Argentina y leyó la crisis como un problema de descolonización más que como una simple disputa bilateral. Investigaciones académicas sobre la mirada latinoamericana del conflicto y síntesis históricas generales coinciden en que el respaldo regional fue amplio, aunque desigual en intensidad y en tipo de ayuda. La gran excepción fue Chile, que mantuvo una posición funcional a Londres por su propia rivalidad estratégica con Buenos Aires.

Perú fue, probablemente, el apoyo sudamericano más visible y activo. El presidente Fernando Belaúnde Terry impulsó una mediación diplomática, trabajó en la OEA y, al mismo tiempo, autorizó asistencia material: distintas reconstrucciones señalan el envío de Mirage 5, armamento y vuelos para trasladar equipamiento urgente a la Argentina. Por eso, cada vez que se revisan las alianzas reales de 1982, Lima aparece en un lugar central.

Brasil sostuvo lo que la historiografía definió como una “neutralidad imperfecta”, pero con un tono claramente proargentino. Estudios académicos sobre la política exterior brasileña durante la guerra describen una postura favorable a Buenos Aires, y análisis posteriores sobre documentos desclasificados incluso mencionan facilidades que habrían servido para respaldar el esfuerzo argentino de manera indirecta.

Soldados argentinos Foto: Archivo Infobae

Uruguay mantuvo una posición de respaldo explícito a la soberanía argentina, aunque combinada con neutralidad formal y asistencia humanitaria. La investigación sobre su papel durante el conflicto recuerda que Montevideo sostuvo esa línea desde la ONU, acompañó resoluciones favorables a la Argentina y además facilitó tareas vinculadas al traslado de prisioneros y atención de heridos.

Venezuela también tuvo un rol relevante. Trabajos académicos recientes subrayan que Caracas brindó apoyo político, diplomático, económico y eventualmente militar a la Argentina, en una muestra de solidaridad que excedió los discursos. En la narrativa venezolana de aquellos años, Malvinas fue leída como una causa continental frente a una persistencia colonial europea.

A ese mapa deben sumarse respaldos diplomáticos consistentes de países como Bolivia, cuya política sobre la Cuestión Malvinas quedó asociada a una solidaridad sostenida con el reclamo argentino. En conjunto, esa trama regional dejó una huella profunda: la guerra confirmó que, más allá de sus diferencias internas, buena parte de Sudamérica percibía la disputa por Malvinas como un punto sensible para toda la región.

La guerra que también se libró en los despachos

Mirada a más de cuatro décadas de distancia, la Guerra de Malvinas demuestra que los combates en el mar, en el aire y en las islas fueron solo una parte de la historia. La otra se libró en despachos presidenciales, cancillerías, servicios de inteligencia, embajadas y fábricas de armamento. Allí, Francia jugó un papel que durante años quedó opacado en la memoria argentina: el de socio silencioso de la respuesta británica, aun cuando sus armas también estaban del lado argentino.

Por eso, cuando se habla de los “enemigos invisibles” de 1982, no alcanza con mirar únicamente a Londres. También hay que observar a los actores que inclinaron la balanza sin aparecer en primera línea, y a la vez recordar que del otro lado hubo una Sudamérica que, con distintos matices, vio en Malvinas una causa propia. Entender esa dimensión internacional no cambia el dolor de la derrota, pero sí permite leer el conflicto con una profundidad histórica mucho mayor.