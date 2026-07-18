Un héroe olvidado: el argentino que recuperó parte de la Patagonia y evitó una guerra con Chile

Thomas Holdich y Perito Moreno en Pampa del río Senguer

En la historia argentina hay nombres que quedaron grabados en monumentos, billetes y manuales escolares. Pero también existen figuras decisivas que, pese a haber cambiado el mapa del país, quedaron atrapadas en una zona gris de la memoria nacional. Uno de ellos fue Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno, un científico, explorador y geógrafo cuya tarea silenciosa resultó clave para que la Argentina conservara amplias zonas de la Patagonia y evitara un conflicto armado con Chile.

A fines del siglo XIX, la tensión entre ambos países era cada vez más peligrosa. El problema no era menor: se discutía nada menos que el límite cordillerano en una región enorme, de montañas, lagos, valles y pasos casi desconocidos para los Estados nacionales. El Tratado de Límites de 1881 había fijado principios generales, pero dejó abiertas interpretaciones que pronto se volvieron explosivas: Argentina defendía el criterio de las altas cumbres, mientras que Chile impulsaba el de la divisoria de aguas. Esa diferencia podía cambiar el destino de miles de kilómetros cuadrados.

Quién fue Francisco Moreno y qué hizo por Argentina

Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852 y murió el 22 de noviembre de 1919. Desde muy joven mostró una pasión poco común por la naturaleza, los fósiles, la geografía y las colecciones científicas. La Universidad Nacional de La Plata lo recuerda como un autodidacta, humanista, explorador, legislador y educador que organizó y dirigió el Museo de La Plata, una de las instituciones científicas más importantes del país.

Francisco "Perito" Moreno Foto: Wikipedia

Pero su papel más decisivo llegó cuando fue nombrado Perito Argentino en la cuestión de límites con Chile, en 1896. Su misión era mucho más que técnica: debía recorrer, medir, observar y explicar una Patagonia que todavía era escasamente conocida por las autoridades nacionales. Moreno no defendió la soberanía desde un escritorio, sino desde el terreno, acompañado por ingenieros, naturalistas y topógrafos que estudiaron regiones enteras de la Cordillera de los Andes.

La estrategia científica y geográfica que salvó miles de kilómetros de territorio nacional

La gran estrategia de Moreno fue transformar la disputa política en una discusión científica. Frente al reclamo chileno basado en la divisoria de aguas, el Perito sostuvo que el límite debía interpretarse según la lógica del tratado y de la geografía cordillerana, con especial atención a las altas cumbres andinas. Esa diferencia era crucial porque en la Patagonia muchos ríos nacen al este de la cordillera y desembocan en el Pacífico, lo que podía favorecer la posición chilena si se aplicaba estrictamente el criterio hidrográfico.

El lote de tierras que recibió como recompensa Perito Moreno por su trabajo en la cordillera, remarcadas en rojo. Foto: Télam

Moreno conocía esa complejidad porque había recorrido la región desde la década de 1870. Sus viajes le permitieron reunir información geográfica, mapas, observaciones del terreno y datos sobre valles, lagos y pasos cordilleranos. Ese conocimiento directo fue su principal arma diplomática: la Argentina no solo necesitaba argumentos jurídicos, necesitaba pruebas físicas del territorio.

En esa tarea, el explorador puso en juego su prestigio, su salud y hasta su vida familiar. Las expediciones eran largas, riesgosas y exigían atravesar zonas de frío extremo, caminos precarios y paisajes sin infraestructura. Para el Estado argentino, Moreno fue una pieza clave porque conocía la Patagonia no por referencias, sino por experiencia directa.

Los detalles del acuerdo de límites que evitó una guerra con Chile

La tensión llegó a tal punto que el diferendo debió ser sometido a un arbitraje internacional del Reino Unido. El laudo fue emitido por el rey Eduardo VII en 1902 y resolvió la frontera en varias zonas en disputa, entre ellas la región del paso de San Francisco, la cuenca del lago Lácar, el área entre Nahuel Huapi y Viedma, y la zona próxima al seno de Última Esperanza.

El fallo no siguió de manera absoluta ninguno de los dos criterios en disputa. No adoptó completamente la línea de las cumbres más altas ni la divisoria de aguas, sino que estableció una solución intermedia. Sin embargo, para la Argentina fue un resultado fundamental: permitió conservar valles y cuencas estratégicas en la Patagonia, como sectores vinculados a Lácar, Nahuel Huapi, Cholila, Corcovado y Colonia 16 de Octubre, entre otros puntos mencionados en el laudo.

Tumba del Perito Moreno, en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi

Ese desenlace fue decisivo porque evitó que la rivalidad diplomática derivara en una guerra abierta. En un contexto regional marcado por la carrera armamentista y la desconfianza mutua, la tarea de Moreno ayudó a que la disputa se resolviera con mapas, documentos y arbitraje, no con tropas.

El legado del Perito Francisco Moreno en la delimitación de la Patagonia

El legado de Moreno no se agotó en la frontera. También fue un pionero de la conservación ambiental en la Argentina. Como reconocimiento por su trabajo en la cuestión limítrofe, recibió tierras en la zona del Nahuel Huapi, pero donó una parte de ellas al Estado nacional. Esa donación está en el origen del sistema de parques nacionales y del futuro Parque Nacional Nahuel Huapi, considerado el primer parque nacional argentino.

Por eso, su figura resulta tan singular: fue científico, explorador, diplomático, educador y conservacionista. Su nombre quedó asociado a un glaciar famoso, pero su verdadera obra fue mucho más amplia. Francisco Moreno ayudó a definir el mapa argentino moderno, aportó conocimiento científico sobre la Patagonia y defendió la soberanía nacional en uno de los momentos más delicados de la relación con Chile.

La paradoja es que, pese a su impacto, muchas veces se lo recuerda apenas como un nombre turístico. Sin embargo, detrás del “Perito Moreno” hubo un hombre que entendió que la ciencia también podía ser una forma de defender un país. En una época en la que la guerra parecía posible, su trabajo permitió que la Argentina ganara tiempo, argumentos y territorio. Y quizás por eso, más de un siglo después, su historia merece volver a ocupar el lugar que le corresponde: la de un héroe civil olvidado que ayudó a salvar una parte esencial de la Patagonia.