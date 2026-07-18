La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas

El festejo de la Selección Argentina que enfureció a las autoridades de las Islas Malvinas. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

La previa de la final del Mundial 2026 sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Luego de la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, varios futbolistas de la Selección exhibieron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una imagen que rápidamente se convirtió en tema central de debate internacional. El episodio ocurrió en Atlanta, tras el final del partido, y abrió una discusión que combina fútbol, diplomacia, libertad de expresión y reglamentos de la FIFA.

Estados Unidos defendió el derecho de los jugadores argentinos a expresarse

La respuesta más fuerte llegó desde Estados Unidos. Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, fue consultado por la polémica durante una conferencia de prensa y respaldó el derecho de los futbolistas argentinos a manifestarse en territorio estadounidense.

Giuliani apeló a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, y aseguró que los jugadores tenían la posibilidad de realizar ese tipo de declaraciones dentro del país anfitrión. Su postura fue interpretada como un respaldo político a la libertad de expresión de los integrantes de la Selección, en medio de la presión de sectores británicos que pidieron una investigación formal.

La bandera de Malvinas que encendió la polémica mundial

El momento que disparó la controversia se produjo después del pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Según las crónicas del partido, la bandera llegó desde la tribuna y fue tomada por futbolistas argentinos durante los festejos. Entre los jugadores señalados en distintos reportes aparecen Giovani Lo Celso y otros integrantes del plantel, que se acercaron al cartel con la leyenda sobre la soberanía argentina de las islas.

Estados Unidos defendió el derecho de los jugadores de la Selección argentina a exhibir la bandera de Malvinas

La imagen se viralizó de inmediato porque el rival era Inglaterra, un cruce siempre cargado de simbolismo por la historia entre ambos países, la Guerra de Malvinas de 1982 y los antecedentes futbolísticos mundialistas. Aunque el cuerpo técnico argentino había intentado bajar el tono en la previa y presentar el encuentro como un partido estrictamente deportivo, la celebración posterior volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena pública.

¿Puede sancionar la FIFA a la Argentina?

La gran pregunta ahora es si la FIFA aplicará algún castigo a la Asociación del Fútbol Argentino. Los reglamentos del organismo suelen restringir la exhibición de mensajes de contenido político, ofensivo o discriminatorio en competencias oficiales, por lo que el gesto quedó bajo observación. Medios argentinos y extranjeros señalaron que la entidad analiza el episodio para determinar si corresponde abrir un expediente disciplinario.

Estados Unidos defendió el derecho de los jugadores de la Selección argentina a exhibir la bandera de Malvinas Foto: captura

En caso de avanzar una sanción, los antecedentes indican que lo más probable sería una multa económica y no una medida deportiva que afecte la final. En 2014, la FIFA ya había sancionado a la AFA por una pancarta similar con la frase “Las Malvinas son argentinas” antes de un amistoso frente a Eslovenia, lo que funciona como referencia para evaluar el posible desenlace del caso actual.

Reino Unido pidió explicaciones y elevó el tono diplomático

Del lado británico, la reacción fue inmediata. Voces del gobierno y de la prensa del Reino Unido cuestionaron la exhibición de la bandera y reclamaron que la FIFA intervenga. La postura oficial británica reiteró que la soberanía de las islas no está en discusión y remarcó el principio de autodeterminación de sus habitantes.

Estados Unidos defendió el derecho de los jugadores de la Selección argentina a exhibir la bandera de Malvinas Foto: captura

La controversia también tuvo fuerte repercusión en medios internacionales, donde se destacó que el gobierno estadounidense, anfitrión del torneo, eligió enmarcar el episodio dentro de la libertad de expresión y no como una infracción política directa. Esa diferencia de enfoque abrió una nueva tensión entre la mirada institucional de la FIFA, el posicionamiento británico y la lectura constitucional planteada por la Casa Blanca.

Milei separó el sentimiento argentino de la vía diplomática

En Argentina, el presidente Javier Milei también se refirió al episodio y consideró válida la expresión de los jugadores, aunque diferenció el gesto emocional de la estrategia diplomática del país. Según su postura, el reclamo por Malvinas debe sostenerse por canales institucionales, mientras que lo ocurrido en la cancha representa un sentimiento extendido entre los argentinos.

Esa distinción busca evitar que el episodio escale a un conflicto diplomático mayor, especialmente en la antesala de una final del mundo que tendrá a la Selección Argentina como protagonista frente a España. La Casa Blanca, por su parte, dejó en claro que el derecho a expresarse en Estados Unidos sigue siendo un punto central de su respuesta ante la polémica.

Una final atravesada por fútbol, historia y política

La Selección Argentina llega a la final del Mundial 2026 en medio de un clima de enorme expectativa deportiva y una controversia global que excede el resultado ante Inglaterra. La bandera de Malvinas no solo reactivó una discusión histórica, sino que también puso a prueba los límites entre libertad de expresión, normas deportivas y sensibilidad diplomática.

Mientras la FIFA evalúa si corresponde o no aplicar una sanción, el respaldo de la Casa Blanca agregó un elemento clave al debate. En Estados Unidos, el gesto de los jugadores fue defendido como una manifestación amparada por la libertad de expresión. Para Argentina, la escena quedará como una de las imágenes más fuertes de su camino a la final. Para el Reino Unido, en cambio, será un episodio que seguirá generando reclamos ante el máximo organismo del fútbol mundial.