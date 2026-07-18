Emiratos Árabes busca una salida estratégica al Golfo: proyecta un nuevo puerto para esquivar el estrecho de Ormuz

Dubái estudia la construcción de un nuevo puerto multipropósito y una terminal de contenedores en Fujairah. Foto: fujairahport.ae

Emiratos Árabes Unidos avanza en una ambiciosa estrategia para proteger su economía y garantizar la continuidad de sus rutas comerciales frente a una eventual escalada de tensiones con Irán. El emirato de Dubái estudia la construcción de un nuevo puerto multipropósito y una terminal de contenedores en Fujairah, sobre la costa oriental del país, una ubicación que le permitiría reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta.

Según informó el Financial Times, la operadora DP World negocia el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria en Fujairah y la ampliación del puerto ya existente en ese emirato. El proyecto representa un movimiento estratégico de gran alcance para una economía que construyó buena parte de su crecimiento como centro financiero y comercial global alrededor del puerto de Jebel Ali.

Fujairah, la apuesta para evitar un posible bloqueo iraní

La principal ventaja de Fujairah es geográfica. A diferencia de Jebel Ali, cuya actividad comercial depende del tránsito por el estrecho de Ormuz, el emirato se encuentra sobre la costa del mar Arábigo, antes del ingreso a ese corredor marítimo.

A diferencia de Jebel Ali, Fujairah se encuentra sobre la costa del mar Arábigo, antes del estrecho de Ormuz. Foto: fujairahport.ae

Esto implica que, ante un eventual cierre o interrupción del estrecho por parte de Irán, los barcos que operen desde Fujairah podrían mantener el acceso a las rutas internacionales sin necesidad de atravesar una de las zonas más conflictivas del Golfo.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Emiratos Árabes Unidos destinada a reducir vulnerabilidades logísticas y energéticas frente a escenarios de inestabilidad regional. En los últimos años, las autoridades emiratíes impulsaron diversas inversiones para diversificar infraestructuras críticas y garantizar el funcionamiento de sectores clave de la economía incluso en contextos de crisis.

El impacto de la guerra regional sobre el comercio marítimo

La decisión cobra especial relevancia tras los episodios registrados durante los últimos meses en Medio Oriente. La escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel provocó interrupciones en el tráfico marítimo y elevó los niveles de riesgo para las operaciones comerciales en la región.

Los barcos que operen desde Fujairah podrían mantener el acceso sin pasar por el estrecho de Ormuz. Foto: fujairahport.ae

Desde el inicio del conflicto, Emiratos Árabes Unidos se convirtió en uno de los países más afectados por los ataques iraníes. De acuerdo con distintas fuentes, cerca de 3.000 drones y misiles fueron lanzados hacia territorio emiratí, afectando instalaciones estratégicas y generando preocupación sobre la seguridad de las principales infraestructuras económicas del país.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en Jebel Ali, donde se produjo un incendio que las autoridades atribuyeron a restos de un misil interceptado. Aunque el puerto mantuvo sus operaciones, el episodio expuso la vulnerabilidad de una instalación que constituye la principal puerta de entrada y salida del comercio emiratí.

La situación se agravó cuando Irán decidió cerrar temporalmente el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. Según fuentes citadas por el Financial Times, la actividad en Jebel Ali llegó a desplomarse entre un 90% y 95%, una caída sin precedentes para el mayor puerto de contenedores de Medio Oriente.

DP World redefine la estrategia logística de Dubái

La búsqueda de alternativas fuera de Dubái representa un cambio significativo para DP World, una de las empresas más influyentes de Emiratos Árabes Unidos y uno de los principales operadores portuarios del mundo.

Emiratos Árabes Unidos se convirtió en uno de los países más afectados por los ataques iraníes en Medio Oriente. Foto: fujairahport.ae

En las últimas dos décadas, la compañía construyó una extensa red internacional de terminales, puertos y plataformas logísticas, consolidándose como una herramienta fundamental de la proyección económica emiratí. Sin embargo, Jebel Ali continúa siendo el activo más valioso del grupo y uno de los pilares sobre los que se asentó el desarrollo económico de Dubái.

Por eso, trasladar parte de la capacidad operativa hacia Fujairah supone una decisión estratégica de gran magnitud. Más que una simple expansión portuaria, el proyecto refleja una nueva visión sobre la seguridad del comercio internacional en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.

Si los planes avanzan, Fujairah podría convertirse en una segunda gran puerta comercial para Emiratos Árabes Unidos, capaz de complementar a Jebel Ali y garantizar la continuidad de las cadenas de suministro en caso de nuevas crisis. Para Dubái, se trata de una apuesta destinada no solo a proteger sus intereses económicos inmediatos, sino también a preservar su posición como uno de los principales centros logísticos y financieros del mundo.