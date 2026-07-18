Lionel Scaloni habló de las cábalas antes de la final del Mundial y contó una divertida anécdota

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

En la habitual conferencia de prensa en la previa al duelo decisivo del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló acerca de las cábalas que puede tener su cuerpo técnico en el camino hacia el título.

“No tengo supersticiones”, aseguró el entrenador argentino ante la consulta de los periodistas.

La cábala de Lionel Scaloni en el Mundial. Video: X.

Sin embargo, dejó una curiosa anécdota sobre la última “costumbre” que tuvo, durante el Mundial de Qatar. El oriundo de Pujato reveló que usaba siempre las mismas zapatillas durante la extensa racha de partidos invicto de su equipo. Hasta que llegó el debut en la Copa del Mundo y la derrota ante Arabia Saudita.

“Chau zapatilla, y a cambiar de zapatilla. Esa era una cábala que teníamos, pero se rompió en ese partido”, detalló de forma distendida, aclarando que a partir de allí decidió no atarse a ningún objeto.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

“Sí que me santiguo, entro con el pie derecho, pero eso lo hice de cuando jugaba también”, completó con una sonrisa.

Finalmente, el conductor albiceleste dejó la puerta abierta para las creencias de sus colaboradores más cercanos de cara a la definición del domingo: “Imagino que el resto del cuerpo técnico alguna cábala o superstición tendrá. Yo no tengo muchas”.