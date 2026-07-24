Un pueblo argentino regala oro de 18 quilates a los turistas: la historia detrás del destino que nació por la fiebre minera

Turismo en La Carolina Foto: Instagram @lacarolina_turismo

Un pequeño pueblo serrano de San Luis se convirtió en uno de los destinos más comentados de las vacaciones de invierno por una iniciativa tan llamativa como simbólica: regalar oro de 18 quilates a los turistas que lo visiten. Se trata de La Carolina, una localidad ubicada en las sierras puntanas, a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y a aproximadamente 1.600 metros sobre el nivel del mar, que decidió transformar su pasado minero en una experiencia turística capaz de atraer visitantes de todo el país.

La propuesta consiste en realizar un sorteo diario de una muestra de oro de 18 quilates durante diez jornadas consecutivas. Para participar no hace falta inscripción previa: los turistas solo deben conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal y acercarse a la oficina de Informes Turísticos a las 17, donde se realiza el sorteo correspondiente a cada día.

La Carolina, el pueblo que convierte su historia minera en un atractivo turístico

La elección del oro no es casual. La Carolina tiene una identidad profundamente ligada a la minería, una actividad que marcó su origen, su crecimiento y buena parte de su memoria colectiva. El metal precioso que se entrega como premio es extraído de los arroyos de la zona por pirquineros locales, trabajadores que mantienen viva una práctica artesanal heredada de generaciones anteriores.

Turismo en La Carolina Foto: Instagram @lacarolina_turismo

El pueblo nació al calor de la llamada fiebre del oro. Hacia 1785, Don Tomás Lucero encontró oro en la zona, un hallazgo que despertó el interés de autoridades y aventureros en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. Años después, en 1792, el Marqués de Sobremonte intervino las minas y ordenó el trazado de la villa, que fue bautizada como La Carolina en honor a Carlos III de España.

Durante décadas, la extracción aurífera convocó a mineros, lavadores y buscadores que llegaron hasta este rincón de las sierras con la ilusión de encontrar riqueza. Aunque las grandes vetas se agotaron con el paso del tiempo, la relación entre el pueblo y el oro nunca desapareció por completo: hoy sobrevive en relatos, túneles, museos, excursiones y en la actividad de quienes todavía buscan pequeñas pepitas en los cursos de agua.

Cómo participar del sorteo de oro en San Luis

El mecanismo es simple y está pensado para facilitar la participación de quienes visiten La Carolina durante el receso invernal. Los viajeros deben conservar el ticket de estacionamiento del Pueblo Peatonal, comprobante que los habilita a participar del sorteo del día. Luego, deben presentarse a las 17 en la oficina de Informes Turísticos, donde se define el ganador.

Turismo en La Carolina Foto: Instagram @lacarolina_turismo

Según explicaron desde el área turística local, quienes permanezcan más días en el pueblo tendrán más chances de ganar, ya que podrán participar en más de un sorteo. La iniciativa comenzó el sábado 18 de julio y se extiende durante diez días consecutivos, con una muestra diaria de oro de 18 quilates como premio para los visitantes.

Un destino con minas, piedra, poesía y paisajes serranos

Más allá del sorteo, La Carolina ofrece una propuesta turística completa para quienes buscan una escapada distinta. El pueblo conserva su estética colonial, con calles empedradas, casas de piedra y adobe, y un entorno serrano que invita a caminar, sacar fotos y recorrer sin apuro.

Entre las actividades más elegidas aparecen las visitas a antiguas minas de oro, el senderismo, el trekking, las cabalgatas, la reserva de llamas, los museos y las cafeterías del casco histórico. También se puede conocer la mina Buena Esperanza y realizar experiencias vinculadas a la búsqueda artesanal de oro en el río Amarillo, una de las postales más características del lugar.

Turismo en La Carolina Foto: Instagram @lacarolina_turismo

La Carolina también tiene un fuerte costado cultural. Allí nació en 1797 Juan Crisóstomo Lafinur, poeta, filósofo y figura clave de la historia intelectual puntana. Su casa natal funciona como Museo de la Poesía Manuscrita, un espacio que resguarda manuscritos y mantiene viva otra parte del patrimonio local.

El pueblo argentino reconocido entre los mejores del mundo

El atractivo de La Carolina no solo impacta a nivel nacional. En 2023, la localidad fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo dentro de la iniciativa Best Tourism Villages, que distingue a pueblos rurales con valores culturales y naturales destacados, compromiso con la sostenibilidad y capacidad para impulsar el desarrollo local a través del turismo.

El reconocimiento internacional puso a La Carolina en el mapa global de los destinos rurales, pero su encanto sigue estando en lo simple: una calle de piedra, el aire frío de las sierras, las historias de mineros y la posibilidad de llevarse, con algo de suerte, un pequeño fragmento dorado de su propia tierra.