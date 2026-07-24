De la “Madre de la Patria” al tango y el jazz: los afroargentinos que marcaron a la Argentina

Los afrodescendientes más importantes de Argentina Foto: Redes

Durante décadas, la Argentina se contó a sí misma como un país “blanco” y europeo. Sin embargo, la historia profunda revela otra verdad: hombres y mujeres afrodescendientes pelearon en las guerras de la Independencia, fundaron lenguajes musicales, marcaron al tango, brillaron en el jazz y dejaron una huella decisiva en la identidad nacional. El Censo de 1778 registró que una parte muy importante de la población del territorio tenía origen africano, y el Ministerio de Cultura recuerda que ese componente llegó a representar el 46% de la población en aquel relevamiento colonial.

La Argentina afro que la historia escolar dejó en segundo plano

La presencia africana en el Río de la Plata no fue marginal ni anecdótica. Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, miles de personas africanas esclavizadas llegaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo, y sus descendientes participaron en la vida urbana, militar, cultural y política del país en formación. Según el Ministerio de Cultura, entre 1777 y 1812 ingresaron más de 700 barcos con unas 72 mil personas africanas esclavizadas, provenientes de regiones como Angola, Congo, Mozambique y otras zonas del continente.

Esa presencia fue luego invisibilizada por distintos procesos: guerras, epidemias, mestizaje, migraciones masivas europeas y un relato nacional que eligió destacar una identidad blanca antes que reconocer su raíz afrocriolla. Hoy, recuperar nombres como María Remedios del Valle, Lorenzo Barcala, Falucho, el Sargento Cabral, Rosendo Mendizábal, Gabino Ezeiza, Horacio Salgán y Oscar Alemán no es solo un gesto de memoria, sino una forma de comprender mejor qué fue y qué es la Argentina.

María Remedios del Valle, la “Madre de la Patria” que peleó junto a Belgrano

Entre todas las figuras afroargentinas, María Remedios del Valle ocupa un lugar central. Nacida en Buenos Aires hacia 1766, fue una mujer afrodescendiente que participó primero como auxiliar durante las Invasiones Inglesas y luego se incorporó al Ejército del Norte tras la Revolución de Mayo. El Ministerio de Cultura la reconoce como la única mujer nombrada capitana del Ejército del Norte y recuerda que Manuel Belgrano la distinguió por su valentía.

Día de la Mujer, María Remedios del Valle

Su vida fue una sucesión de sacrificios: participó en episodios clave como el Éxodo Jujeño y las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohúma. También perdió a su marido y a sus hijos en combate, fue herida, tomada prisionera y azotada durante nueve días por ayudar a escapar a oficiales patriotas. Aun así, volvió a sumarse a las fuerzas revolucionarias. Por eso, su figura condensa una verdad incómoda para el relato tradicional: una mujer negra fue una de las grandes heroínas de la Independencia argentina.

Lorenzo Barcala, el coronel afrodescendiente que desafió las castas

Otro nombre imprescindible es Lorenzo Barcala, militar mendocino afrodescendiente que llegó a alcanzar el grado de coronel en una sociedad todavía marcada por jerarquías raciales. Investigaciones del CONICET destacan su trayectoria como ejemplo de movilidad social de soldados afromestizos durante las guerras de Independencia y las guerras civiles del Río de la Plata.

Lorenzo Barcala, héroe de la independencia

Barcala comenzó su carrera en cuerpos de pardos de Mendoza y participó en conflictos decisivos del siglo XIX. Su ascenso militar fue excepcional para un hombre afrodescendiente de su época, y su vida muestra cómo la guerra abrió espacios de reconocimiento, pero también de violencia política. Fue fusilado en Mendoza en 1835, tras quedar envuelto en las luchas entre unitarios y federales.

Falucho y el Sargento Cabral: símbolos negros y afroindígenas de la Patria

La figura de Falucho se convirtió, hacia fines del siglo XIX, en uno de los símbolos populares del heroísmo afroargentino. Investigaciones publicadas en Avances del Cesor señalan que Falucho fue representado como un soldado afrodescendiente mártir del Ejército de los Andes y que en 1897 se le levantó una estatua en Buenos Aires, aunque su popularidad se fue apagando durante el siglo XX.

Combate de San Lorenzo

El caso del Sargento Juan Bautista Cabral también permite discutir la complejidad étnica de los héroes nacionales. Tradicionalmente recordado por salvar a José de San Martín en el Combate de San Lorenzo, distintas investigaciones y registros lo vinculan con raíces guaraníes y afrodescendientes, y algunas biografías lo describen como de origen afroindígena. Su historia prueba que incluso los mitos patrios más conocidos tienen capas de identidad que fueron simplificadas por la historia escolar.

Rosendo Mendizábal, el afroargentino que puso al tango en partitura

La cultura argentina también tiene una deuda enorme con los músicos afrodescendientes. Rosendo Mendizábal, nacido en Buenos Aires en 1868, fue un pianista y compositor afroargentino clave en los primeros tiempos del tango. Su obra “El entrerriano” es considerada una de las piezas fundacionales del género y uno de los primeros tangos llevados a partitura.

Los afrodescendientes más importantes de Argentina Foto: Redes

Mendizábal no solo fue un intérprete destacado de la Guardia Vieja, sino también un protagonista de los espacios donde el tango comenzaba a formarse entre academias, casas de baile y ámbitos populares porteños. Su figura recuerda que el tango, antes de convertirse en emblema nacional y producto de exportación, nació de una mezcla urbana donde la presencia afro fue fundamental.

Gabino Ezeiza, el payador negro que conquistó las dos orillas

Gabino Ezeiza, conocido como “el Negro Ezeiza”, fue uno de los payadores más importantes de la historia argentina. Nació en San Telmo en 1858, en un barrio con fuerte presencia afroporteña, y se volvió célebre por sus contrapuntos improvisados en Argentina y Uruguay. El Ministerio de Cultura lo define como un afrodescendiente emblema de la payada rioplatense.

Gabino Ezeiza Foto: Archivo

Su duelo más recordado ocurrió el 23 de julio de 1884 en Montevideo, frente al payador oriental Juan de Nava. De aquella jornada surgió la célebre pieza “Heroico Paysandú”, y en homenaje a ese contrapunto se celebra en Argentina el Día del Payador cada 23 de julio. Gabino Ezeiza fue mucho más que un cantor popular: fue una voz afroargentina que convirtió la improvisación en memoria colectiva.

Horacio Salgán y Oscar Alemán: dos genios afroargentinos del siglo XX

En el siglo XX, la herencia afro también brilló en figuras de enorme sofisticación musical. Horacio Salgán, nacido en Buenos Aires en 1916, fue pianista, compositor y director de orquesta, considerado uno de los grandes renovadores del tango moderno. Diversas biografías lo vinculan con una familia de ascendencia afroporteña y destacan su papel en la creación de un lenguaje tanguero de vanguardia.

Los afrodescendientes más importantes de Argentina Foto: Redes

Oscar Alemán, nacido en Chaco, fue otro caso extraordinario. Guitarrista virtuoso y referente del jazz argentino, llegó a tocar en escenarios internacionales y es recordado por el Ministerio de Cultura como “el héroe anónimo del jazz”. Su historia demuestra que los afrodescendientes argentinos no solo participaron en la Independencia o en el nacimiento del tango, sino también en la expansión global de la música popular argentina.

Una memoria que vuelve: por qué estos nombres importan hoy

Recordar a estos argentinos afrodescendientes no es mirar al pasado con nostalgia, sino corregir una omisión histórica. María Remedios del Valle peleó por la Independencia, Barcala llegó a coronel, Falucho fue elevado como mártir popular, Cabral quedó asociado al gesto heroico de San Lorenzo, Mendizábal escribió páginas decisivas del tango, Ezeiza transformó la payada, Salgán modernizó la música ciudadana y Alemán llevó el jazz argentino al mundo. Cada uno, desde su lugar, contradice la idea de una Argentina sin raíces negras.

La historia argentina no fue escrita solo por próceres de mármol ni por apellidos repetidos en manuales. También la hicieron mujeres negras que curaban heridos bajo fuego, soldados afrodescendientes que cruzaban los Andes, payadores que vencían con la palabra, pianistas que inventaban el tango y guitarristas que dialogaban con el jazz mundial. La Argentina afro existió, existe y sigue reclamando su lugar en la memoria nacional.