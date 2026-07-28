San Martín en Perú: elegido Protector, la renuncia y el misterio del presunto hijo asesinado del Libertador

José de San Martín Foto: Wikipedia

La historia de José de San Martín en Perú no termina en la célebre proclamación de la independencia. Detrás de la imagen del Libertador solemne, militar austero y héroe continental, aparece un capítulo mucho más complejo: el del hombre que asumió el poder absoluto de un país en guerra, intentó construir un nuevo Estado y luego se retiró en silencio, dejando una huella política que todavía genera debate.

Pero hay otra historia, menos conocida y cargada de misterio, que vuelve todavía más intrigante su paso por tierras peruanas y ecuatorianas: la de Joaquín Miguel de San Martín y Mirón, señalado por algunos historiadores como presunto hijo extramatrimonial del prócer. Su vida estuvo atravesada por la política, el exilio, las sospechas y un final violento: murió asesinado en Ecuador, aunque las circunstancias nunca quedaron del todo claras.

San Martín, Protector del Perú: el día que concentró el poder político y militar

El 3 de agosto de 1821, pocos días después de proclamar la independencia peruana, San Martín asumió oficialmente el mando supremo político y militar de los departamentos libres del Perú bajo el título de Protector. El decreto establecía que ambos poderes quedaban unidos en su persona hasta que los representantes de la nación definieran la forma de gobierno del nuevo Estado.

José de San Martín Foto: Wikipedia

No se trató de un gesto ceremonial. Perú seguía dividido por la guerra. Lima, el norte y parte del territorio libre estaban bajo influencia patriota, pero el sur andino y otras regiones continuaban bajo fuerte presencia realista. El virreinato peruano había sido durante años el gran bastión de España en Sudamérica, por lo que su independencia era indispensable para consolidar la emancipación continental.

Una independencia proclamada, pero todavía en disputa

San Martín había desembarcado en Paracas el 8 de septiembre de 1820 al mando de la Expedición Libertadora. Luego de avanzar con estrategia militar y presión política, ingresó en Lima en julio de 1821 y proclamó la independencia el día 28 de ese mes. Sin embargo, el acto en la Plaza Mayor no significó el final inmediato de la guerra: todavía faltaba derrotar a los realistas que resistían en el interior.

Por eso, el Protectorado fue pensado como un gobierno provisional. San Martín no solo buscaba expulsar definitivamente al poder español, sino también evitar que el nuevo país cayera en el caos. Su preocupación central era construir una autoridad capaz de ordenar la transición entre el régimen colonial y la independencia.

Las reformas de San Martín que marcaron al Perú independiente

Durante su breve gobierno, San Martín impulsó medidas políticas, culturales y sociales que dejaron una marca profunda. Una de las más importantes fue la creación de la Biblioteca Nacional del Perú, decretada el 28 de agosto de 1821. Los historiadores destacan que esta fundación tuvo un doble valor: institucional, porque ayudaba a organizar el nuevo Estado; y simbólico, porque marcaba una ruptura cultural con el pasado colonial.

José de San Martín

También reorganizó la administración pública y formó un gabinete con figuras centrales: Juan García del Río en Relaciones Exteriores, Bernardo Monteagudo en Guerra y Marina, e Hipólito Unanue en Hacienda. Estas designaciones mostraban que el Protectorado buscaba funcionar como un gobierno efectivo, no solo como una jefatura militar.

Entre sus medidas sociales se recuerda la libertad de vientres, que declaraba libres a los hijos de personas esclavizadas nacidos después de la proclamación de la independencia. También promovió símbolos patrios, condecoraciones y nuevas estructuras administrativas para consolidar la autoridad del Estado naciente.

El proyecto monárquico que abrió una grieta entre los patriotas

Uno de los puntos más discutidos de San Martín en Perú fue su idea de establecer una monarquía constitucional. Para el Libertador, ese modelo podía garantizar estabilidad en una sociedad acostumbrada a jerarquías coloniales y con escasa experiencia republicana. Su plan incluía incluso buscar en Europa a un príncipe que pudiera ocupar el trono peruano bajo reglas constitucionales.

José de San Martín Foto: Wikipedia

La propuesta generó fuerte resistencia entre sectores liberales y republicanos. Para muchos, una monarquía representaba una continuidad peligrosa del viejo orden. Para San Martín, en cambio, podía ser una salida pragmática para evitar la anarquía. Esa tensión anticipó un debate que atravesaría a casi toda América Latina: cómo construir repúblicas estables después de siglos de dominio colonial.

Guayaquil, Bolívar y la renuncia que alimentó la leyenda

En julio de 1822, San Martín se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil. El encuentro quedó envuelto en especulaciones porque no existen actas completas y oficiales que revelen todo lo conversado. Lo cierto es que ambos líderes tenían diferencias políticas, estratégicas y militares sobre el futuro de la guerra y la organización de los nuevos Estados.

Poco después, San Martín tomó una decisión que reforzó su mito histórico: renunció al Protectorado el 20 de septiembre de 1822, el mismo día en que se instaló el Congreso Constituyente del Perú. En lugar de disputar el poder, eligió retirarse. Para algunos fue un gesto de grandeza; para otros, una muestra de su desgaste político y de las dificultades que enfrentaba en Lima.

Joaquín Miguel de San Martín y Mirón: el presunto hijo extramatrimonial

El capítulo más desconocido y polémico aparece después de Guayaquil. Joaquín Miguel de San Martín y Mirón habría nacido el 27 de abril de 1823 en Guayaquil y es mencionado por algunas fuentes como presunto hijo de José de San Martín y Carmen Mirón y Alayón. Según esa versión, la relación habría ocurrido durante la breve estadía del Libertador en la ciudad ecuatoriana, en el contexto de su encuentro con Bolívar.

La filiación, sin embargo, no está aceptada de manera unánime. El historiador ecuatoriano Fernando Jurado Noboa sostuvo que San Martín habría reconocido a Joaquín, mientras que otros autores afirmaron que no existen pruebas concluyentes del vínculo. Por eso, el caso debe presentarse como una hipótesis histórica discutida, no como una certeza documental absoluta.

Una vida marcada por la política, el exilio y la violencia

Más allá de la controversia sobre su origen, Joaquín Miguel de San Martín y Mirón tuvo una vida intensa. Se lo menciona como militar y político ecuatoriano, vinculado al liberalismo y con paso por Perú. Algunas reconstrucciones señalan que en 1852 sobrevivió al naufragio de un bergantín y que años más tarde estuvo relacionado con episodios políticos conflictivos en Ecuador.

También se lo vincula con la oposición al presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno y con una posterior residencia en Perú. Luego regresó a Ecuador, se instaló en distintas localidades y ejerció funciones públicas. Su figura, envuelta en tensiones políticas y enemistades locales, terminó asociada a un final trágico.

El asesinato que todavía deja preguntas

Joaquín Miguel murió asesinado en Ecuador. Algunas fuentes ubican su muerte en 1895 en la zona de Santa Rosa, mientras otras crónicas reconstruyen un crimen ocurrido en un contexto de conflictos locales, amenazas y sospechas nunca completamente resueltas. Lo cierto es que su final violento reforzó el misterio alrededor de su figura y del supuesto vínculo con el Libertador.

La historia tiene todos los elementos que fascinan al público: poder, independencia, secretos familiares, disputas políticas y una muerte sin certezas absolutas. Pero también obliga a una lectura responsable: no todo lo que rodea a San Martín puede afirmarse como hecho probado, y justamente allí está parte de su atractivo histórico.